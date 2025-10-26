Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas sfida i siciliani dello Sviluppo Sud Catania. L’opposto Nelli: "Questa è la sfida giusta per il rialzarci»

Esordio casalingo per la Emma Villas Codyeco Lupi Siena che oggi alle 17 al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno attende i siciliani dello Sviluppo Sud Catania. Il sodalizio toscano ha ancora tanto da dimostrare e durante la prima la prima partita di campionato si sono visti solo alcuni frutti del lavoro estivo. D’altra parte, anche i siciliani scenderanno in campo agguerriti per superare la prima sconfitta in casa al tie-break contro Banca Macerata Fisiomed MC. In questo incrocio di campionato ci saranno diversi ex in campo.

Tra le file di Sviluppo Sud Catania si registrano le presenze del centrale Carmelo Gitto (ex Siena 2019-2020) e del palleggiatore Riccardo Pinelli (sempre ex Siena dal 2021 al 2023). In panchina coach Paolo Montagnani doppio ex, essendo passato da Santa Croce del 2020-2021 e da Siena negli anni 2021-2023. Tra le file dei toscani invece si segnalano gli schiacciatori Javi Manavi (assente a Pineto per un problema fisico) che ha vestito i colori di Catania dal 2023 fino alla scorsa estate e l’esperto Luigi Randazzo, catanese di origine che ha militato nel 2023/2024 nei siciliani in Superlega. L’ultimo doppio incontro tra le due compagini risale allo scorso campionato dove i toscani si sono imposti per 3-0 al PalaEstra nel girone d’andata e 2-3 al PalaCatania.

"A Pineto non abbiamo portato a casa punti – ha detto l’opposto della Emma Villas Codyeco Gabriele Nelli (nella foto) – ma non è stato tutto da buttare. Eravamo entrati in campo molto determinati ma ci è mancata, nei primi due set la capacità di chiuderli. Nel terzo invece siamo stati meno in partita. Peccato ma ora abbiamo una sfida per riscattarci: possiamo crescere molto a mio avviso e abbiamo un livello di gioco già molto alto per essere ad inizio stagione. Cercheremo di sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno. Non sarà facile perché tutte le squadre di A2 sono temibili ma abbiamo tutto per fare bene. Il livello del campionato è molto equilibrato e specie in trasferta spesso è difficile. Spero ci sia anche una bella spinta del pubblico. Il campionato è lungo e abbiamo tutto il tempo per riscattarci".

I biglietti sono disponibili su CiaoTickets e la biglietteria dell’impianto in provincia di Pisa aprirà alle 15.