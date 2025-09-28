Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Volley
  4. Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas cede alla forza di Cuneo al ‘Città di Santa Croce’

Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas cede alla forza di Cuneo al ‘Città di Santa Croce’

EMMA VILLAS 1 CUNEO 3 EMMA VILLAS: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Matteini, Bragatto, Bini (L), Nelli, Manavi, Mignano, Compagnoni, Randazzo, Ceban, Baldini,...

di GUIDO DE LEO
28 settembre 2025
Sei giocatori, un solo obiettivo: vincere insieme la partita

Sei giocatori, un solo obiettivo: vincere insieme la partita

XWhatsAppPrint

EMMA VILLAS

1

CUNEO

3

EMMA VILLAS: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Matteini, Bragatto, Bini (L), Nelli, Manavi, Mignano, Compagnoni, Randazzo, Ceban, Baldini, Benavidez. Allenatore Petrella.

CUNEO: Copelli, Codarin, Cavaccini (L), Bonomi, Sedlacek, Oberto, Zaytsev, Giraudo, Sala, Colasanti, Baranowicz, Feral, Cattaneo. Allenatore Battocchio.

Parziali: 21-25, 25-22, 18-25, 22-25.

SANTA CROCE – La Emma Villas Codyeco Lupi Siena perde contro Cuneo, neo promossa in Superlega, la semifinale del Torneo Internazionale ‘Città di Santa Croce’. Nel primo set la formazione piemontese piazza un break e si porta sul 3-5. L’ex Cattaneo fa subito 6-9. L’ace di Nelli vale il 9-12 ma Cuneo allunga 11-16. Benavidez è uno dei più pimpanti nel team, con Cuneo che però ha conquistato un ampio vantaggio. L’Emma Villas Codyeco difende bene, Nelli ne approfitta e mette giù il 19-23. Il set si chiude sul 21-25, 1-0 Cuneo. Nel secondo set i padroni di casa si portano sul 13-11. Ottimi attacchi dell’Emma Villas Codyeco con Benavidez e Manavi e del solito Nelli. I toscani si spingono sul 18-15, ma Cuneo prova a rientrare con le schiacciate vincenti di Feral: 19-18. Il set si chiude sul 25-22. La formazione di Petrella nel terzo set va sotto; Sedlacek e Baranowicz insieme all’altro ex, Copelli e Cattaneo firmano il +4: 10-14. Feral schiaccia con incredibile potenza, si fa notare anche Cavaccini in difesa per il team piemontese. L’Acqua San Bernardo difende bene e in attacco non sbaglia: 14-20. Copelli chiude il terzo set. Nel quarto parte meglio Cuneo: 6-8. Ace per l’Emma Villas Codyeco con Manavi: 7-8. Sedlacek continua a schiacciare in maniera vincente, così come fa Feral: 12-14. Cuneo allunga, Sedlacek mette ancora tanta qualità in banda, poi Feral va a segno anche dai nove metri per il 16-21. Ancora Sedlacek per gli ospiti.

Nelli e Manavi non mollano: 18-22. È ancora Manavi ad andare a segno: 19-23. I toscani si riavvicinano con Benavidez: 21-23. È Feral a chiudere il quarto set sul 22-25. Cuneo vince la semifinale, oggi disputerà la finale per il primo posto mentre Nelli e compagni quella per il terzo.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su