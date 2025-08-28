Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas riprende la preparazione. Doppia seduta. Il libero Piccinelli: "Ambiente carico e molto motivato»

Riprende oggi la preparazione della Emma Villas Codyeco Lupi Siena al PalaParenti di Santa Croce. Per il team di coach Petrella una seduta al mattino dalle 9,30 con pesi e tecnica poi nel pomeriggio una seduta di tecnica dalle 16 alle 17,30. La settimana di preparazione si chiuderà poi con due ultime sedute: domani dalle 16 alle 17,30, e sabato mattina pesi e tecnica a partire dalle 9,30. Non ancora ufficiali le prime amichevoli anche se non dovrebbe mancare il test contro Perugia. Sarà una gara speciale per il nuovo libero del team, ovvero Alessandro Piccinelli che ha fatto il punto della situazione in occasione del media day della formazione toscana e che ha militato per molti anni in Umbria. "Le sensazioni iniziale dopo queste prime due settimane di allenamenti insieme sono molto positive – dice Piccinelli – sia per quanto riguarda il campo che per un ambiente molto carico e motivato per fare bene. Spero che questa collaborazione che si è creata tra le due società porti i frutti sperati. Noi sicuramente ci impegneremo al massimo affinchè le cose vadano bene in campo e cercando di raggiungere gli obbiettivi della società. Ci sono tante persone che ruotano intorno a questo nuovo progetto – sottolinea il numero 1 – e per noi giocatori questa è una cosa molto positiva. Avere a disposizione uno staff così numeroso infatti è molto importante e a questo livello non è assolutamente da tutti".

L’azienda Gailli, con sede a Chiusi ha intanto rinnovato l’accordo con la Emma Villas Codyeco Lupi Siena e sarà jersey partner. "Sono un sostenitore della joint venture – afferma Stefano Gailli, titolare dell’azienda – e credo che possa aprire sbocchi molto interessanti da un punto di vista sportivo e anche per le aziende che supportano il progetto. Per fare pallavolo di alto livello sono necessari investimenti importanti, credo che questa collaborazione possa permettere di unire le forze e di raggiungere buoni traguardi".