Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas si avvicina al debutto. Domenica prossima trasferta a Pineto. Nelli: "Servirà grande concentrazione»

La giornata di ieri ha segnato l’inizio dell’ultima settimana di allenamenti al PalaParenti di Santa Croce prima del via ufficiale al campionato per l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Ieri prima una sessione mattutina con sala pesi e tecnica, mentre nel pomeriggio allenamento sul taraflex. La giornata di oggi prevede una sola seduta pomeridiana di tecnica. Domani giorno di riposo per Randazzo e compagni con gli allenamenti riprenderanno giovedì con una doppia seduta di pesi e tattica al mattino, mentre al pomeriggio ci sarà l’allenamento tecnico. Venerdì i ragazzi guidati da coach Francesco Petrella faranno un’unica seduta pomeridiana di tattica il pomeriggio e un’altra seduta è in programma il sabato mattina, prima di partire per la prima gara in trasferta. Domenica infatti, dopo nove settimane di preparazione pre-campionato e sei allenamenti congiunti, inizierà finalmente la stagione di serie A2: alla prima giornata di campionato l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena affronterà Abba Pineto al PalaVolley Santa Maria di Pineto, alle 18. Nelli e compagni incontreranno gli ex Trillini, passato a Pineto questa estate, Krauchuk e Zamagni, mentre Allik e Di Silvestre hanno indossato in passato la maglia di Santa Croce. Il coach di Pineto è invece Simone Di Tommaso, che da giocatore ha vestito la maglia dell’Emma Villas nella stagione 17/18 che portò alla promozione in A1. "Veniamo da alcune ottime amichevoli – ha detto l’opposto Gabriele Nelli – in cui hanno giocato tutti. Contro Macerata abbiamo giocato gli ultimi due test di un lungo pre campionato: sono contento della vittoria di sabato con una formazione che punta i playoff. Adesso finalmente inizia il campionato e a Pineto sappiamo che sarà difficile anche perchè è un ambiente molto caldo. Dobbiamo scendere in campo molto concentrati fin da subito".