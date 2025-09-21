Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas ‘pareggia’ sul parquet di Ravenna

Termina in ‘pareggio’ l’allenamento congiunto tra la Emma Villas Codyeco Lupi Siena e i padroni di casa della Consar Ravenna. Al PalaCosta la formazione di coach Petrella ha una partenza in salita: il primo set è infatti dei romagnoli, subito seguito però dal doppio break della formazione toscana, che poi però cede il passo nel quarto e ultimo gioco. La squadra, tornata in tarda serata dalla Romagna scenderà nuovamente in campo nel prossimo fine settimana, nel primo Torneo Internazionale ‘Città di Santa Croce’ sul taraflex del PalaParenti, impianto dove sta svolgendo la preparazione. Un appuntamento con la grande pallavolo di serie A e internazionale. Per il Memorial ‘Piero Conservi’, primo Torneo Internazionale ‘Città di Santa Croce’, si sfideranno appunto la Emma Villas Codyeco Lupi Siena, squadra di casa, poi l’Acqua S. Bernardo Cuneo, formazione di Superlega, Greenyard Vc Maseeik, realtà della massima serie belga, e Arago de Sète Volleyball, Ligue A francese. Ad organizzare, la società Lupi Pallavolo, con il patrocinio del Comune di Santa Croce sull’Arno. L’ingresso, nella due giorni sarà a offerta e destinato ad associazioni di volontariato del territorio. Questo il programma, con sabato alle 15,30 la presentazione settori giovanili Lupi S. Croce e Emma Villas Siena, poi alle 17,30: Emma Villas Codyeco Lupi Siena-Acqua S. Bernardo Cuneo e alle 20 Greenyard Vc Maseeik-Arago de Sète. Domenica alle 15 la finale per il terzo posto, alle 18 la finalissima.

2

EMMA VILLAS 2

CONSAR : Dimitrov 13, Gottardo 3, Iurlano 1, Cicolella 2, Canella 7, Bartolucci 8, Goi (L), Russo 4, Zlatanov 10, Gabellini, Asoli (L), Valchinov 9. Allenatore Valentini.

EMMA VILLAS: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo 4, Matteini 1, Bragatto 1, Bini (L), Nelli 14, Manavi 6, Mignano 1, Compagnoni 4, Randazzo 14, Ceban 6, Baldini, Benavidez 5. Allenatore Petrella.

Parziali: 25-22, 22-25, 21-25,, 25-22.