Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas ad Aversa. Scatta l’operazione riscatto

Ad Aversa per un pronto riscatto. Alle 19 la Emma Villas scende in campo sul taraflex della Wow Green House per invertire il trend di una settimana che l’ha vista soccombere per ben due volte consecutive in casa. Il ritorno sospirato al Palaestra non è stato accompagnato da risultati favorevoli, anzi sono arrivati due tonfi, uno al tiebreak con Cuneo e l’altro pesante, in quattro set, con la capolista Grottazzolina; la doppia trasferta in arrivo (Aversa stasera, Porto Viro tra sette giorni) può rimettere in carreggiata Krauchuk e compagni consolidandone quantomeno la terza posizione. "Vogliamo tornare a giocare bene e in maniera concreta la nostra pallavolo – ha detto lo schiacciatore biancoblù Alessio Tallone –. Dall’altra parte della rete troveremo una squadra ben organizzata e giocheremo in un campo non semplice. Credo che sarà una gara molto intensa, noi cercheremo di mostrare il nostro reale valore". Sulla situazione del campionato che vede la Emma Villas all’interno di un gruppone in lotta per un posto nei playoff: "In molte posizioni la classifica è corta perché il campionato è abbastanza equilibrato. Bene essere ancora quarti in graduatoria nonostante le ultime due sconfitte in gare del campionato. Vogliamo fare punti ad Aversa, noi andiamo in Campania per vincere questa partita. Siamo fiduciosi, vogliamo tornare a fare un risultato positivo". Poi Tallone ha dedicato un pensiero al compagno di squadra, e di reparto, Marco Pierotti, che giovedì sera nel corso del terzo set ha riportato una profonda ferita lacero-contusa alla gamba sinistra, in assenza di lesioni ossee traumatiche, che ha richiesto l’applicazione di punti di sutura: "Gli siamo vicini e speriamo che possa tornare il prima possibile con noi".