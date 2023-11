Pallavolo, serie A2. Lupi, non ci siamo. Ancora uno stop

Kemas Lamipel

0

Consar Ravenna

3

KEMAS LAMIPEL: Coscione n.e, Lawrence 13, Cargioli 7, Mati Pardo 8, Parodi 4, Brucini 4, Loreti (L), Gatto 4, Giacomo Russo, Giannini n.3, Matteini n.e, Gabbriellini (L) n.e, Petratti n.e. All: Bulleri.

CONSAR RAVENNA: Mancini 8, Bovolenta 11, Monguzzi 3, Bartolucci 11, Orioli 12, Panciocco 11, Goi (L), Feri, Falardeau n.e, Chiella (L) n.e, Arasonwam n.e, Antonino Russo n.e, Grottoli n.e, All: Bonitta.

Arbitri: Grassia e Tortù.

Successione set: 20-25; 15-25; 15-25. Battute sbagliate Lupi: 13; Aces: 1; Muri: 4. Battute sbagliate Ravenna: 9; Aces: 7; Muri: 11. Spettatori: 45.

SANTA CROCE – I I Lupi non si rialzano, cedendo in casa con un Ravenna ricco di giovani di qualità. I romagnoli passano per 3-0. Accanto al veterano Mengozzi ed a Goi, spiccano: Bovolenta, Orioli e Bartolucci. Tutti attivati dal regista Mancini, mvp della gara, con 6 punti su 8, a referto nel secondo set. E’, una squadra costruita con una precisa linea e con criterio. Per la Kemas Lamipel i problemi perdurano con un set vinto in quattro partite. L’inizio di gara è all’insegna della speranza (9-8). Filotto ravennate (9-13) con Bulleri che ferma il gioco dopo ben 5 punti consecutivi degli ospiti. I biancorossi chiedono qui il loro pomeriggio. La compagine di Bonitta vola via 12-18 con un ace di Bovolenta, controlla la situazione (19-23) chiudendo per 20-15. Nel secondo parziale, sul 9-14, Gatto prende il posto di Brucini ma Orioli e soci comandano (12-20) quasi senza opposizione: 15-25. Nel terzo gioco Bulleri sposta Lawrence di banda con Gatto opposto. Il set termina col punteggio del precedente: 15-25. Dagli spifferi del PalaParenti filtra che qualcosa bolla in pentola a livello di rinforzi.

Marco Lepri