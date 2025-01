Pallavolo Serie A2. Vai Emma Villas!. Trasferta delicata a casa Porto Viro

Il rinnovo della partnership con Ricci Bus è stata l’occasione per fare il punto della situazione da parte del vicepresidente Fabio Mechini: "Si è fatto tanto ma non si è fatto niente – ha detto tornando sulla bella vittoria di Cuneo –. Era importante uscire dal momento negativo, siamo stati bravi a farlo contro una squadra di buonissimo livello. Ma ancora siamo lontani dalle posizioni da play-off, torniamo in palestra con la volontà di lavorare per crescere ancora". Ora un’altra trasferta, a Porto Viro, dove si va a caccia di altri punti pesanti: "Siamo tutti consapevoli che andiamo a giocare in un palazzetto piccolino, molto diverso dal nostro, dove servirà una prestazione concreta, dovremo fare meno errori possibili, sfruttare ogni possibilità che ci viene concessa – ha aggiunto il dirigente biancoblù –. Un po’ come accaduto a Cuneo, dove ho notato che gli occhi dei ragazzi erano concentrati. Mi auguro che si possano rivedere uguali anche a Porto Viro". Da due giorni è aggregato al gruppo squadra il giapponese Soma Masumoto, schiacciatore classe 2004 il cui approdo in italia rientra in un piano di studi delle università giapponese. Resterà a Siena per quaranta giorni, non sarà possibile tesserarlo ma farà parte del gruppo come se fosse un giocatore a tutti gli effetti: "Ci fa onore essere fra le società che le università giapponesi ritengono idonee per far crescere i loro atleti – ha spiegato Mechini –. È già successo anche due anni fa, adesso quel giocatore gioca in Superlega giapponese (Masahiro Yamazaki, centrale dei Wolfdogs Nagoya), mi auguro che anche per Masumoto possa esserci un percorso simile. È un ragazzo che ci darà una mano negli allenamenti, verrà con noi in trasferta anche se non può essere tesserato".