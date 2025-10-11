Pallavolo Serie B. Upc, inizio bollente. Ancora la sfida ai Lupi

Domani alle 18 inizia la nuova stagione di pallavolo e l’Upc Sdh Volley sarà in campo al Pala Camaiore dove affronterà i Lupi Santa Croce per il primo match del campionato di serie B. Dopo i playoff disputati per la Serie A3 della stagione scorsa c’è tanta voglia di rimettersi in discussione per un campionato che promette tanto divertimento.

Per la prima di campionato l’Upc Sdh Volley ritrova la Codyeco Lupi Santa Croce Siena che lo scorso anno si era aggiudicata il girone ai danni dei versiliesi solo per la differenza set. Entrambe avevano chiuso con 23 vittorie su 28 e 67 punti. Ora è tutto resettato, le squadre sono diverse, ma la voglia di fare bene e conquistare questo primo match è tanta. In campo in bianconero c’è Lorenzo Caproni che torna nella società del presidente Marco Daddio dopo un anno passato proprio a Santa Croce. Ed è proprio Caproni a dare le prime impressioni: "Iniziamo finalmente il campionato e sicuramente sarà una partita particolare perché né noi né loro siamo nelle perfette condizioni. Loro sono una squadra giovane, molto fisica e ci dovremo aspettare dei picchi molto alti, sarà importante rimanere concentrati. Conosco Santa Croce, lavorano molto bene e studiano bene le partite. Noi possiamo dire la nostra e non vediamo l’ora di iniziare. Rispetto a due anni fa – conclude Caproni - adesso c’è più consapevolezza che possiamo fare bene e toglierci delle soddisfazioni durante il campionato. Siamo carichi".

La guida tecnica è affidata a Marcello Mattioli, mister esperto che arriva dall’A3 pronto a far emergere tutti i suoi giocatori: "L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena è una squadra giovane e in alcuni ruoli molto fisica. La prima partita è sempre delicata e va gestita con serenità, luciditá nelle scelte e la giusta carica agonistica – ha detto – Finalmente si entra in campo per giocarci dei punti. Giocheremo in casa e chiedo ai nostri tifosi di essere presenti per provare ad iniziare insieme nel migliore dei modi". Il match sarà in diretta sulla Pagina Facebook UPC Unione Pallavolo Camaiore.