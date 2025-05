Pallavolo Serie B: Vittorie agrodolci per Upc Sdh e Vp Canniccia

L’ultimo giro di valzer della stagione regolare di pallavolo regala due vittorie agrodolci alla pattuglia locale: in serie B, l’Upc Sdh ha asfaltato Scandiano ma senza riuscire a conquistare la vittoria finale nel girone, che avrebbe garantito un migliore piazzamento in chiave playoff; il Vp Canniccia invece ha espugnato Modena con una prestazione di cuore: i risultati incrociati, però, condannano le versiliesi al quartultimo posto e dunque, con 3 punti di distanza dalla decima piazza, alla retrocessione diretta, senza nemmeno la possibilità di un’ultima spiaggia ai playout.

Serie B. Si chiude con una vittoria in grande stile il cammino dell’Upc Sdh nel girone D. I camaioresi, nell’ultimo match casalingo, hanno reso omaggio ai propri aficionados al PalaCamaiore centrando un successo roboante contro Scandiano. Nel fortino di casa della squadra di Francesconi, non c’è stata partita: l’Upc Sdh ha macinato gioco e punti senza lasciare alcuno spiraglio agli avversari, chiudendo 3-0 (25-17, 25-20, 25-17 i parziali) e mettendo in cascina altri tre punti. Purtroppo, in contemporanea, Santa Croce ha sbranato Firenze in poco più di un’ora di gioco: saranno i Lupi, dunque, ad accedere ai playoff dalla posizione più appetitosa.

Classifica: Lupi Santa Croce 67, Upc Sdh 67, Sassuolo 62, Invicta Grosseto 55, San Martino 52, Cus Genova 50, Jumboffice 49, Trading Log La Spezia 42, Toscanagarden 42, Fiorano Modenese 38, Lupi Pontedera 35, Cecina 31, Firenze 21, Scandiano 15, Isomec Inzani 4.

Serie B1. Serviva un’impresa al Vp Canniccia per mantenere la categoria. Ed è riuscita soltanto a metà. Le versiliesi hanno espugnato un parquet ostico come quello del Moma Anderlini, tra l’altro dopo essere andate sotto di due set, ma il cuore messo sul campo non è stato sufficiente a centrare la salvezza. Al 2-3 del Vp Canniccia (25-20, 25-16, 24-26, 20-25 e 10-15) ha infatti risposto la vittoria casalinga di San Giorgio.

Classifica: Ostiano 66, Modena 57, Garlasco 56, Ripalta Cremasca 51, Valdarno 50, Moma Anderlini 38, Rubiera 38, Tirabassi&Vezzali 37, Montesport 34, San Giorgio 34, Vp Canniccia 31, Sassuolo 28, Ambra Cavallini 14, Crema 12.