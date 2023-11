Pallavolo serie b1 femminile. La Montesport è di scena a Pontedera

La Montesport ritorna in campo oggi alle 18 a Pontedera, al Palazzetto di via della Costituzione, per affrontare le locali dell’Ambra Cavallini. Le ragazze guidate da Cosimo Becucci sono reduci da una sconfitta maturata mercoledì scorso a Firenze contro il LIberi e Forti, dopo oltre due ore di gioco sempre tirato e concluso ai vantaggi del quinto set. Quindi sicuramente le montespertolesi avranno nelle gambe ancora le scorie di questa partita. Le biancoblù attualmente sono none in classifica con una partita in meno, mentre le avversarie sono undicesime, ma con due partite in meno. Le due squadre si sono incontrate spesso negli ultimi campionati dando vita a partite sempre combattute seppur corrette. A questo incontro arrivano con una situazione di classifica piuttosto delicata e quindi è logico attendersi un match molto tirato dove entrambe le compagini cercheranno di superarsi, per migliorare la situazione di classifica. La Montesport è al completo e parte ancora decisa a conquistare punti importanti. Arbitreranno Campisi e Bosio.