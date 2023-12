Pallavolo serie b1 femminile. Match da non fallire per la Montesport

Siamo ad un terzo del campionato di Serie B1 ed oggi pomeriggio, alle 17.30, la Montesport Montespertoli sarà in trasferta a Figline Valdarno dove, alla Palestra del Matassino in piazza Don Minzoni , incontrerà le locali dell’Unomaglia Valdarno. La situazione in classifica delle due squadre è piuttosto precaria: le padrone di casa sono ultime con 4 punti, mentre le montespertolesi sono undicesime a quota 7, ma con molti rimpianti per i tanti punti perduti per strada, per sfortuna o per episodi negativi. Comunque le ragazze di coach Becucci hanno sempre lottato in tutte le partite, dimostrando la loro forza anche nei momenti più difficili, facendosi rispettare dalle avversarie e dai pubblici avversari. Il fanalino di coda Unomaglia Valdarno deve fare i conti con un avvio di stagione difficile e si avvia verso un campionato avaro di soddisfazioni. Sulla carta, quindi, il pronostico sorride alla Montesport, che deve provare a sfruttare questa partita per cominciare la propria risalita in classifica. Arbitreranno Zunico e Restaino.