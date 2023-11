PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE. Montesport, arriva la corazzata Cesena

La Montesport Montespertoli ritorna questa sera, alle 21, fra le mura amiche del Palasport di Baccaiano per un incontro di lusso. Arriva infatti da Cesena l’Angelini Elettromeccanica, una delle corazzate del girone D del campionato di serie B1, squadra che non fa mistero della sua voglia di salire in Serie A2. Infatti è seconda in classifica, dopo 7 partite, con 16 punti, ed una sola partita persa. La Montesport invece è decima in classifica con 6 punti in 6 gare, ma con la delusione delle ultime due partite dalle quali sperava di raccogliere molti di più, ed invece è tornata a casa con un solo punto. Evidentemente per le biancoblù di coach Becucci è un momento delicato e sicuramente stasera scenderanno sul parquet decise a dare una svolta al loro campionato. Inutile dire che in un match del genere è più che mai importante il sostegno del pubblico montespertolese. Per arbitrare la contesa sono stati designati i Flori e Da Martini.