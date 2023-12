Pallavolo Serie C. A Fucecchio è derby. Timenet, gara insidiosa

Tutto pronto per un altro turno del campionato di Serie C regionale di pallavolo. Partiamo dal settore femminile, dove la Timenet Empoli, salda leader del girone B, sarà di scena stasera alle 21 alla Palestra delle Scuole Medie di Via Calamandrei a Signa contro il Volley Club Le Signe. Le giallonere hanno 17 punti, 10 più delle avversarie che pure avevano cominciato bene il campionato. Finora le ragazze di coach Marco Dani hanno saputo imporre sempre il loro gioco ed hanno inanellato sei vittorie su sei incontri, perdendo solo tre set. Le padrone di casa occupano comunque il quarto posto in classifica ed hanno una partita in meno. Quindi sulla carta quella che attende Genova e compagne si preannuncia una gara complicata è piuttosto equilibrata. A dirigere sarà Innella. Grande attesa, poi, per il derby che si svolgerà questa sera alle 21, alla palestra di Via Leonardo da Vinci a Fucecchio. Di fronte le bianconere di casa, reduci dalla loro prima vittoria stagionale, e l’Asp Montelupo che, dopo un inizio incerto, ha inanellato tre vittorie consecutive che l’hanno portata al quinto posto in classifica con 9 punti. Si tratta quindi di due compagini in crescita che vorranno continuare il loro bel momento ed aspirare a posizioni più prestigiose. Arbitrerà Rocco Bambusa.

Per chiudere con la Serie C femminile la Cip-Ghizzani di Castelfiorentino è invece attesa a Brozzi a Firenze (inizio questo pomeriggio alle 18) per incontrare il Firenze Ovest. Le Fiorentine sono seste con 9 punti, ma con una partita in meno, mentre le castellane sono seconde a 3 lunghezze dalla capolista Timenet Empoli. La partita quindi promette scintille. Ad arbitrare il match sarà Mattia Vannoni. Passando in campo maschile il Jolly Fucecchio è impegnato in trasferta, stasera alle 21, alla palestra di via Santi a Bottegone a Pistoia contro la Zona Mazzoni. I bianconeri sono quarti in classifica con 8 punti, mentre i locali sono penultimo con 6 punti in meno. Il pronostico quindi è chiaramente a favore dei fucecchiesi, che puntano a riprendere la corsa verso i piani alti della classifica. Arbitreranno Velli e Pagliaro.