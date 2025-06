Pallavolo Serie C e D. La Bruinox Soliera già ’vede’ la promozione

Non ci sono in corsa solo le ’grandi’ Stadium Mirandola e Volley Modena, in questo bollente inizio di giugno: quella di oggi è una giornata sicuramente decisiva, con la disputa di tutte le gare di ritorno dei playoff regionali. In C maschile impresa disperata della Rcl Gallonese, che per rimediare alla sconfitta patita all’andata, ed andare in finale per la B con il San Martino, deve battere con qualsiasi punteggio la Mo.Re. Volley, e poi aggiudicarsi il golden set. Più sfumata la situazione nelle sei finali di serie D, dove invece vale la regola delle due vittorie su tre sfide: nel settore maschile, chi parte in vantaggio è sicuramente la Bruinox Soliera (nella foto) 150, che forte della vittoria per 3-0 ottenuta a Scandiano, questa sera alle 21.15 cerca il bis, per centrare la promozione in C.

Più complicata la posizione della Pol. Modena Est, che parte dalla vittoria per 3-2 sull’Everton Reggio, ma con l’incognita sulla disponibilità di capitan Panzani, e soprattutto della Libertas Fiorano, che cerca una impresa a San Niccolò Trebbia, per andare alla bella in casa. Tra le ragazze, situazione di vantaggio per la Leonardi Marano, che però ha dovuto lottare duramente per piegare la RM Piacenza, ed il Volley Limidi M.A., che dopo essersi sbarazzato del Bellaria, va in Romagna per chiudere la pratica. Chi cerca il riscatto è la Basser Ravarino Com Modena, che alle 21 a Solara riceve un coriaceo arredo Uno Ferrara, per batterlo, e poi andare a giocarsi il ritorno in C nella città estense.

Riccardo Cavazzoni