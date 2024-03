Pallavolo Serie C. Ghizzani, chance da non fallire. Il Jolly Fucecchio sfida il Cus Pisa

Scivolato a meno 11 dalla zona play-off oggi alle 18 il Jolly Fucecchio si appresta ad affrontare in trasferta il Cus Pisa in un match dai pochissimi risvolti in chiave classifica. Nel girone B di Serie C maschile i pisani, infatti, sono quinti con 21 punti ed i fucecchiesi sesti con 17. Arbitreranno D’Azzo e Velli. Passando al girone C femminile, invece, gara da non fallire per la capolista Cip-Ghizzani Castelfiorentino, le valdelsane guidano con 31 punti il girone di B di C insieme a Le Signe e Quarrata, che è impegnata stasera alle 21 a Carmignano contro il Punto Sport Volley. Le padrone di casa, infatti, stazionano nelle ultime posizioni della classifica con 11 punti. Il pronostico è a favore delle castellane che con un’eventuale vittoria piena e la partita da recuperare rispetto alle altre due contendenti, potrebbero conquistare in solitaria la testa della classifica. Arbitrerà Maurizio Pini. Nello stesso raggruppamento la Timent Empoli ospita stasera alle 21 al Pala Aramini il fanalino di coda Tema Project di Calenzano (solo 2 punti conquistati finora). Le giallonere sono quarte in classifica con 27 punti e cercano di raggiungere la seconda posizione, utile per disputare i paly-off, distante ora 4 lunghezze. L’occasione è quindi buona per le ragazze guidate da Marco Dani di riaprire il discorso promozione. Arbitrerà Lisa Viviani. Contemporaneamente la Pallavolo Fucecchio riceve alla stessa ora il Firenze Ovest, con la quale condivide la quinta posizione in classifica con 18 punti. Le due squadre sono in una posizione tranquilla, a metà classifica, purtroppo per loro distanti dalla zona paly-off, ma anche dalla zona ’calda’ della retrocessione. Arbitrerà Francesca Massi.

Infine, l’Asp Montelupo scenderà in campo questo pomeriggio alle 18 al Pala Bitossi, per ospitare un’altra delle squadre in testa alla classifica, il Blu Volley Quarrata. Le pistoiesi hanno 31 punti, mentre le montelupine 17. Il campionato delle ragazze guidate da Niccolò Bardazzi e Martina Spinelli, è stato caratterizzato da un po’ di alti e bassi che ha impedito loro di agganciare la zona promozione. Saranno però una sorta di ago della bilancia, dovendo ancora affrontare le prime quattro della classifica, avendo così l’occasione di crescere cimentandosi con avversarie di spessore. Arbitrerà Monica Nannicini.