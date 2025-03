Pallavolo Serie C maschile. Colle, via alla poule promozione. L’ostacolo è Massa

Comincia la poule promozione, nel campionato di C maschile, per la formazione del Colle Volley (nella foto). Dopo una splendida stagione regolare, terminata in seconda posizione a un solo punto di distanza dal Club Arezzo dopo un lungo testa a testa in graduatoria, la squadra allenata da Alessandro Calosi si appresta a debuttare nella fase post campionato. Oggi, a Colle, la sfida in programma alle 21 contro il sestetto di Massa nella palestra di Colle Alta che per l’occasione potrà contare su nuove sedute a beneficio del pubblico che vorrà sostenere, sempre più numeroso anche secondo gli auspici del sodalizio, il team locale che ora è in corsa per prestigiosi traguardi nella pallavolo. Una formazione colligiana che si avvale del contributo di due-tre elementi un po’ più esperti, ma principalmente composta da ragazzi delle classi 2001, 2002, 2003. Pedine che hanno iniziato a cimentarsi nel gruppo da cinque-sei anni e che nel tempo sono cresciuti nella personalità e nel rendimento sul rettangolo, permettendo al sodalizio di distinguersi per risultati senza dubbio convincenti. Adesso si attendono gli esiti di questo interessante percorso con partite di andata e ritorno.