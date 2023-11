Pallavolo Serie C maschile e femminile. Big match per il Jolly. Montelupo, sogno bis

Nella 3ª giornata del girone B del campionato di Serie C maschile impegno casalingo stasera per il Jolly Fucecchio, che alle 21.15 sul parquet della palestra di via Leonardo da Vinci riceve il Cus Pisa. I bianconeri sono secondi in classifica con 5 punti in 2 gare, entrambe vinte ma una al tie-break. I pisani sono invece sesti con 3 punti, frutto di un solo successo. Si tratta quindi di una sfida sulla carta incerta, che può dire molto delle ambizioni di due squadre reduci da un buon campionato 2022-’23. Arbitreranno Fabbri e Sabatini. Passando invece alla serie C femminile, oggi alle 18 l’Asp Montelupo sarà alla palestra della Scuola Elementare Duca d’Aosta a Brozzi di Firenze, per incontrare il Firenze Ovest. Le montelupine sono reduci dall’inaspettata, quanto meritata vittoria contro I’Giglio Castelfiorentino, mentre le fiorentine sono terze in classifica con 9 punti. Vedremo quindi se le montelupine sapranno confermare la bella prova di sabato scorso o se le fiorentine faranno valere il pronostico favorevole. Arbitrerà Panella. Sempre oggi alle 18 proprio la Cip-Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino riceverà alla Palestra Enriquez la seconda della classe, ossia il Club Le Signe. Queste ultime sono in vetta a punteggio pieno con 9 punti, ma le valdelsane inseguono ad una sola lunghezza di distacco. L’arbitraggio sarà di Ardian Valli. La Timenet Empoli Pallavolo ha l’occasione di proseguire il proprio brillante campionato al Pala Aramini, dove stasera alle 21 arriverà a Punto Sport Volley di Carmignano, solamente penultima in classifica con appena 2 punti in 4 partite, senza ancora alcuna vittoria. Il pronostico quindi è tutto dalla parte delle giallonere. Arbitrerà Botrini. Chiudiamo con un’altro match odierno alle 18, quello della Pallavolo Fucecchio che sarà di scena al Palasport di via Arcoveggio a Quarrata contro la Blu Volley Quarrata. Le bianconere sono ultime in classifica senza punti dopo 3 partite, mentre le padrone di casa occupano il 5° posto con 6 punti e una una gara in meno. Un incontro quindi sulla carta decisamente complicato per le fucecchiesi.

Francesco De Cesaris