Pallavolo serie c maschile e femminile. Jolly Fucecchio ’corsaro’, sorpresa Asp Montelupo e Timenet Empoli inarrestabile

Fra le squadre di serie C maschile di pallavolo, l’Etichettificio Jolly Volley Fucecchio ha riconfermato il proprio valore andando a vincere in trasferta a Livorno contro la Torretta Volley. Alla vigilia la partita era facile immaginarsi una sfida equilibrata, ma sul campo l’andamento è stato diviso fra le due squadre. La prima fase ha visto i locali imporsi agevolmente sia nel primo set (25-19) che nel secondo (25-21). A questo punto però i bianconeri fucecchiesi si sono ripresi e hanno dato una svolta alla partita. Il terzo set è stato forse quello decisivo, in quanto è stato molto combattuto fino ai vantaggi, dove il Jolly Fucecchio ha trovato lo spunto per imporsi 25-27. I labronici hanno poi ceduto anche nel quarto per 20-25 e nel tie break con il punteggio di 11-15. Grande soddisfazione per i fucecchiesi che restano imbattuti e volano al secondo posto in classifica.

Passando alla serie C femminile sorpresa a Montelupo Fiorentino dove le locali dell’Asp erano sfavorite dal pronostico, ma dopo un’iniziale incertezza che ha consentito alla Cip Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino di imporsi con un facile 20-25, si sono riprese alla grande e hanno sciorinato tre set durante i quali hanno dimostrato una superiorità disarmante, che ha consentito loro di imporsi con parziali inequivocabili: 25-17, 25-21, 25-22. Il campionato delle montelupine potrebbe così avere una svolta, mentre la squadra di Buoncristiani deve riorganizzare le idee. Nella stessa categoria, nell’altro derby di giornata la Timenet Empoli prosegue la sua marcia in testa al campionato dando una ulteriore dimostrazione dei suoi mezzi fisici e tecnici, andando a vincere in trasferta contro la Pallavolo Fucecchio con un perentorio 0-3. I parziali (20-25, 15-25, 20-25) dicono della superiorità delle giallonere che hanno concluso la partita in poco più di un’ora. Le ragazze di Marco Dani restano così in testa alla classifica a punteggio pieno.