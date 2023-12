Pallavolo serie d mascgile. Il Futura Ceparana fa un’ottima partenza, poi Uscio ribalta il match. Senesi: "Dal secondo parziale troppe problematiche in ricezione»

Volley Uscio Rapallo

3

Futura Ceparana

1

VOLLEY USCIO: Brizzolara, Casaleggio, Ciccarino, Mariano, Privino, Robbiano, Tramini, Yarulin, Abbattista libero. All. Terribile.

FUTURA CEPARANA: Adesso, Bandiera, Barletta, Catena, Cavaliere, Currarino, Fregoso, Klun, Steni e Piccione liberi. All. Botti

Arbitro: Venzano di Rapallo

Parziali 12-25, 25-21, 25-19, 25-14.

RAPALLO – Nonostante un’ottima partenza la Pallavolo Futura è calata nel corso del match, permettendo ai locali del Volley Uscio non solo di ritornare in partita, ma di chiudere anche con un netto 3-1 il recupero del 2° turno del campionato di serie D maschile. "Nel primo set abbiamo battuto molto bene - commenta il ds Senesi - con una buona serie prima di Klun e poi di Adesso, garantendoci un largo vantaggio che ci ha permesso di chiudere sul 12-25. Dal secondo parziale in poi abbiamo avuto troppe problematiche in ricezione e nel costruire il gioco con difficoltà a mettere a terra il pallone ". In campo sono scesi Adesso al palleggio e Bandiera opposto, Barletta e Currarino al centro e Klun e Catena di banda. Spazio anche a Fregoso e Cavaliere. Ora ci sarà una settimana di pausa prima di affrontare in casa la vicecapolista Movimento Ragazzi S. Sabina. Classifica aggiornata: Ado 15, Mov. Ragazzi S. Sabina e Colombo 14, Sant’Antonio e Volley Uscio 13, Futura 12, Acli S. Sabina 7, Alassio 6, Villaggio 3, Cus 2, Albisola 1.

Ilaria Gallione