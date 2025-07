Pallavolo. Sono 18 le domande per la A2. Ma ci sarà anche il Club Italia

La stagione 2025-2026 della pallavolo modenese prende sempre più forma, con Volley Modena in A2 Femminile, e Stadium Mirandola che cominciano a conoscere organizzazione dei tornei ed avversarie. La Lega Femminile ha ufficializzato le squadre che hanno presentato la domanda di ammissione ai tornei di A1 ed A2: se nella massima serie non ci sono sorprese, in A2 sono solo diciotto, Volley Modena compresa, le formazioni che hanno presentato la documentazione, che ora verrà esaminata dall’apposita commissione entro il 14 luglio prossimo, per avere il definitivo via libera. Confermate le rinunce di Villa Cortese ed Olbia, e confermata l’ammissione del Club Italia, per un totale di 19 società, che saranno suddivise in due gironi, ufficializzati solo dopo la metà del mese: difficile che si possa arrivare ad un girone unico, a meno di improbabili esclusioni per inadempienze burocratiche.

Oggi nel frattempo, il Volley Modena presenta al PalaMadiba di Modena il nuovo campo di gara, alla presenza del Sindaco Massimo Mezzetti e dell’Assessore allo sport Andrea Bortolamasi, che premieranno squadra e società per la promozione in Serie A2.

Stadium. Per quanto riguarda la Stadium Mirandola, dopo la promozione e l’iscrizione alla serie A3 2025-2026, è stato ufficializzato il girone ad undici squadre che comprende anche Acqui Terme, Belluno, Cus Cagliari, Mantova, Tricolore Reggio Emilia, S.Donà di Piave. S.Giustino, Sarroch, Savigliano e Trebaseleghe: sul fronte tecnico, confermato Matteo Rustichelli come secondo libero, mentre il fratello Riccardo smette, ed ingaggiato l’esperto schiacciatore Andrea Galliani, tredici stagioni tra A1 e A2, classe 1988 per 2,04, e più di 3700 punti segnati.

Riccardo Cavazzoni