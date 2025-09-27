Pallavolo Torneo Internazionale ‘Città di Santa Croce’. L’Emma Villas di Petrella contro Cuneo. Il via alle 17,30. Mechini: "Il campionato? Convinti di essere competitivi»

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena torna in campo oggi nel primo Torneo Internazionale ‘Città di Santa Croce’. Avversario della formazione di coach Petrella alle 17,30 Cuneo, team di Superlega in cui milita l’ex azzurro Zaytzev e gli ex senesi Copelli e Cattaneo. A seguire la sfida tra i belgi del Greenyard Vc Maseeik, e i francesi dell’Arago de Sète. Fabio Mechini (nella foto), confermato ds della società nata dall’unione con Santa Croce, parte da qui. "Saranno due test di livello molto alto – ammette – che ci faranno bene in vista dell’esordio in campionato. Ci stiamo preparando bene e siamo convinti di essere competitivi anche se il campionato sarà difficile. Taranto è sicuramente molto forte ma poi anche Prata, Brescia, Pineto, Aversa". Poi su come è arrivata la scelta di Petrella. "Quando Graziosi ha espresso la volontà di andare via, abbiamo deciso di puntare su un giovane con stimoli importanti. Petrella è meticoloso, preciso e ha uno staff ampio che lo segue. Ci stiamo trovando molto bene – sottolinea - poteva sembrare forse una scelta azzardata ma vogliamo gente con grande carica e lui, appena si è presentata la possibilità, ci è sembrato adatto". L’estate appena finita è stata quella della joint venture tra Emma Villas e Santa Croce che ha creato anche malumori. "Non è stato un passaggio facile né scontato – ammette Mechini - stiamo lavorando per mettere insieme due zone e due storie. Ci stiamo aprendo ad una cosa più grande e ci vuole del tempo per farlo capire anche ai tifosi. So che per alcuni è stato un passaggio doloroso ma credo anche apprezzato da altri. Da quelli a cui abbiamo spiegato il progetto abbiamo ricevuto approvazione. Non mi aspetto che tutti i tifosi di Santa Croce vengano a Siena o viceversa ma ci siamo uniti per aumentare le nostre forze e ambire a creare un polo toscano maschile. E’ stato un passaggio necessario".

Infine sul PalaEstra. "Abbiamo ripreso le interlocuzioni con le istituzioni, che erano un po’ mancate in estate, perché giocheremo a breve due amichevoli a Siena mercoledì contro San Giustino e sabato 11 con Macerata. Quest’anno sarebbe stato difficoltoso trovare un impianto fino ad ora visti i lavori. A Santa Croce, dove giocheremo 5 delle 13 gare di regular season, è stato più facile. Ma ora spero che si possa ripartire tutti con lo giusto spirito".

Guido De Leo