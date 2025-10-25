Pallavolo. Vp contro i Liberi e Forti. Upc sfida Sama Group

Tra oggi e domani tornano a giocare su parquet le tre squadre versiliesi impegnate nei campionati di volley. La prima a misurarsi sarà la Vp Volley (serie B2 Femminile) che, alle 17,30 alla Palestra Piero Greco di Sera, se la vedrà contro lo Stillisolutions Liberi e Forti Firenze.

La Vp Volley è reduce dalla sconfitta per tre set a uno incassata nel savonese contro l’Iglina Albisola, mentre le rivali vengono dal 3-1 rifilato al Rinascita Volley Firenze.

Alle 21 toccherà invece all’Oasi Volley Viareggio (serie C Femminile) impegnata a Pescia contro il Delfino Pescia. Le viareggine vengono dell’incredibile successo in rimonta per 3-2 contro il Chianti Volley, mentre le avversarie sono ancora alla ricerca dei primi punti stagionali e vengono dal 3-0 incassato dal Chiantibanca Cus Siena. Infine domenica alle 18 al Palasport di Camaiore tornerà a giocare, dopo il turno di riposo dello scorso turno, l’Upc Sdh Volley (serie B maschile) contro il Sama Group Rawpug Cecina. I camaioresi vengono dal 3-0 rifilato al Codyeco Lupi Santa Croce mentre i cecinesi dallo 0-3 contro il Gruppo Lupi Pontedera.

Sergio Iacopetti