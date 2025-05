Paolo Rrapaj guida il Ravenna alla finale playoff contro il Tau al Benelli

Paolo Rrapaj è il capitano giallorosso. Domenica, alle 20, al Benelli, contro il Tau, lo aspetta la quarta finale playoff della carriera.

Rrapaj, cosa vi ha ‘detto’ e cosa vi ha ‘lasciato’ la vittoria in semifinale sulla Pistoiese? "È stata una partita estremamente equilibrata, giocata da 2 squadre molto forti. Abbiamo avuto conferma che la Pistoiese è stata una delle squadre più forti del girone. Se affrontiamo le gare in questo modo, ovvero decisi, concentrati e compatti, abbiamo le carte in regola per fare nostro qualsiasi risultato".

Basterà giocare come domenica scorsa per venire a capo del Tau? "Ci saranno delle differenze a livello tecnico e a livello tattico. Ogni squadra ha delle caratteristiche peculiari. Quello che non deve cambiare, è il nostro approccio iniziale alla partita, ma anche il nostro atteggiamento durante tutto il corso del match".

Dopo aver affrontato tante finali playoff, qual è l’approccio che si deve avere ad un match come questo? "Una finale è sempre una finale. È una gara che si decide nei dettagli e andrà affrontata nella maniera più giusta possibile. Bisogna arrivarci nella condizione psicofisica migliore. Credo di poter dire che siamo molto pronti ad affrontare un match decisivo e importante come questo".

Come potrà incidere la ‘notizia’ che, comunque vada, il Tau non avrà possibilità di essere ripescato? "È un aspetto che non ci deve riguardare. Non ci dobbiamo pensare. Dovremo restare concentrati sulla nostra partita. Quello che succederà dopo, non lo potremo condizionare".

Il vantaggio del fattore campo potrà incidere nell’economia del match? "Il vantaggio del fattore campo lo abbiamo avuto per tutto l’anno. Il pubblico ci è sempre stato vicino e ci ha sempre sostenuto. Credo che si sia visto. Anche domenica scorsa contro la Pistoiese non mi aspettavo un afflusso così alto di sportivi. Spero che domenica, il Benelli sia ancor più gremito. Sarà un’arma in più per noi".

I 2 pareggi di ‘regular season’ (soprattutto quello del ritorno, in trasferta) potrebbero essere un valido parametro per inquadrare il match? "All’andata fu una partita molto ‘chiusa’, mentre al ritorno, penso che avremmo meritato la vittoria. Sappiamo i valori ‘assoluti’’ del Tau, che ha disputato un campionato ‘importante’, sempre fra le prime. Dovremo stare molto attenti".

Oltre alla forza del ‘gruppo’, cos’è che potrebbe spostare l’ago della bilancia? "Gli episodi. In partite ‘secche’, fanno la differenza. Sarà un match giocato a ritmi alti e molto agonistico. Noi siamo pronti".

