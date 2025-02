Parla il capitano Andrea Rossi. "Ricordiamo la brutta prova dell’andata. Ora è giunto il momento di riscattarci»

Del match di stasera ha parlato anche il capitano biancoblù Andrea Rossi: "In questo periodo anche nei frangenti di difficoltà la squadra sta riuscendo a venirne fuori – ha detto il centrale –. A Catania siamo riusciti a sconfiggere una squadra molto forte. Siamo molto contenti di questo risultato. Ora ci approcciamo a un’altra gara complicata, ci ricordiamo la nostra brutta prestazione del match di andata e vogliamo riscattarci. Vogliamo prepararci nel migliore dei modi per provare a vincere questa partita. Questo è un momento importante e delicato della stagione, dobbiamo essere focalizzati sui prossimi match e rimanere concentrati. Cantù è una mina vagante, stanno attraversando un buon periodo e non sono assolutamente una squadra da sottovalutare. All’andata contro di loro abbiamo perso 3-0, sappiamo che sarà un match complicato". In casa Campi Reali Cantù ha parlato l’allenatore Alessandro Mattiroli: "Siena è una squadra da prime quattro come valore– ha detto al sito ufficiale della Libertas Brianza Cantù –, molto forte, con tante soluzioni sia su super che su palla alta, e specialmente in casa è complicata da affrontare".