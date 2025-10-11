Parla Piccinelli. "Pronti e carichi per affrontare la nuova avventura»

"Finalmente" dice Alessandro Piccinelli. "Dopo otto settimane di preparazione – afferma il libero della Emma Villas Codyeco Lupi –, ci siamo. In questo periodo abbiamo avuto qualche acciacco, compreso il deficit del palleggiatore, ma siamo pronti e carichi ad affrontare la nuova avventura. Siamo un mix di giocatori esperti che, come me, hanno cavalcato palcoscenici importanti e giovani che definirei delle ‘spugne’, che si allenano bene e danno una mano. La stagione è lunga, giusto che una squadra sia composta da 14 elementi". Sugli obiettivi. "Non mi sbilancio – sorride Piccinelli –, sarà il campo che parlerà. Noi ci impegneremo a dare il massimo per far sì, in primis, che la collaborazione con Santa Croce funzioni e perché ci siano tante persone a supportarci, in qualunque palazzetto". La preparazione è stata lunga, ma l’Italia ha visto salire sul tetto del mondo la Nazionale, anzi le Nazionali. "Ho tanti amici in azzurro – chiude il libero –, ho fatto parte di quel gruppo all’Europeo e al primo Mondiale vinto, poi sono stato escluso all’ultimo. Sono fiero e orgoglioso che la pallavolo abbia delle pagine di giornale, non c’è solo il calcio: anche il volley ha tanto da dare".