Partita decisa al tie-break. Verona trova la serata magica. Milano costretta ad arrendersi

Dopo sei vittorie consecutive l’Allianz Milano torna dal match contro la Rana Verona sconfitta al quinto set. La squadra di Stoytchev è brava a rimanere nell’incontro con i lombardi troppo discontinui. A Verona, Piazza schiera di nuovo Reggers al posto di Dirlic e Mergarejo per Ishikawa, alle prese con problemi fisici. Avvio di match equilibrato, poi è Milano a comandare ma a rischiare la rimonta. I menghini, alla fine, la spuntano. Nel secondo, invece, partono male e subiscono la pressione degli scaligeri. I padroni di casa controllano al meglio il parziale e pareggiano i conti. Milano, con Vitelli in campo, al posto di uno spento Piano, reagisce e lotta punto a punto nel terzo. L’Allianz rimane concentrata e, nuovamente ai vantaggi, fa suo il set. Come in precedenza anche il quarto è equilibrato: a metà, grazie soprattutto all’ingresso di Keita, sono i padroni di casa a fare la voce grossa e riaprire l’incontro. Al tie break Verona trovare la vittoria.

RANA VERONA - ALLIANZ MILANO: 3 - 2 (23 - 25; 25 - 21; 23 - 25; 25 -21; 15 - 11)

Giuliana Lorenzo