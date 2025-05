Penultima giornata di regular season: Ama San Martino e Fos CVR tra retrocessioni e play-off

Penultima giornata di regular season per tutti i campionati, salvo la Serie D femminile cui restano solo pochi recuperi.

SERIE B. Toscanagarden Arno-Ama San Martino 1-3 (22-25 21-25 25-20 18-25) conferma l’Ama al quinto posto: 21 i punti di Ghelfi, 19 Cassandra. Vigili del Fuoco-Fiorano 0-3 (21-25 20-25 20-25), con i Vigili già retrocessi.

SERIE B1. Tirabassi & Vezzali-Volley Modena 0-3 (13-25 22-25 9-25), Canniccia-Giusto Spirito Rubierese 0-3 (4-25 23-25 20-25). Le due reggiane sono rispettivamente settima e ottava, salde a centroclassifica.

SERIE B2. Porto Potenza Picena-Fos CVR 0-3 (17-25 21-25 23-25), Team 80 Pesaro-Arbor Interclays 2-3 (25-9 25-22 24-26 17-25 8-15), Mega Volley-Ama San Martino 3-0 (25-14, 25-23, 25-22). La Fos giocherà i play-off, Arbor in buona posizione, San Martino retrocessa.

SERIE C. Tra I maschi, Bluenergy Pc-Mo.Re Volley 3-2 (16-25 19-25 25-16 25-23 15-10), Ama San Martino-Inzani Parma 3-2 (26-24 25-15 19-25 16-25 15-13), Fabbrico-Real Sala Bolognese 3-0 (25-19 25-16 25-14). Mo.Re Volley e San Martino ai play-off, Fabbrico retrocede in D. Tra le ragazze, Mondial Quartirolo-Saturno Guastalla 3-0 (25-20 25-14 25-11), Everton-Stadium Mirandola 3-1 (25-21 21-25 25-17 25-17), Poliespanse Nutristar Correggio-Rubierese 3-0 (25-18 25-22 25-18). Guastalla in lizza per i playoff, Rubierese retrocessa.

SERIE D. Tra i maschi, girone A, Pallavolo Parma-Naytes Vaneton Interclays 1-3 (24-26 25-20 23-25 17-25), Bluenergy Pc-Volley Scandiano 0-3 (25-15, 25-15, 25-17), Everton-Energy U17m Parma 3-0 (25-18 25-22 25-16). Scandiano, Everton e Vaneton ai play-off. Nel girone B, Stadium Mirandola-San Marco Matrix 3-0 (25-13 25-21 25-16), Bassa Reggiana Volley-Quivolley 3-0 (25-18 25-17 25-18). San Marco retrocede. Nel girone C, Mo.Re Volley- Anderlini Modena 1-3 (20-25 20-25 25-23 16-25), Mo-Re Volley oggi è l’ultima di quelle salve.

Tra le ragazze si è giocato un recupero nel girone B, con la Renusi Moglia Campagnola (già promossa in C assieme all’Arena Montecchio) che ha sconfitto l’Ama San Martino 3-0 (25-14 27-25 25-15), escludendola dai playoff.

Nel prossimo weekend tutti i campionati saranno conclusi, compresi i recuperi, dopo di che partiranno i play-off, con diverse squadre reggiane coinvolte: quella di serie maggiore è la Fos Cvr che tenta la scalata alla Serie B1.

Claudio Lavaggi