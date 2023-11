Per Casarano non c’è storia. Fano, ecco una partita perfetta:. Michalovic e Roberti trascinatori

SMARTSYSTEM

3

LEO SHOES CASARANO

0

SMARTSYSTEM : Michalovic 16, Roberti 18, Galdenzi, Merlo 12, Partenio, Raffa (L), Margutti 1, Focosi 3, Mazzon, Gori, Maletto 5, Uguccioni. All. Tofoli.

LEO SHOES CASARANO: Moschese, Martinelli, Peluso 4, Miraglia 2, Ciardo 2, Lugli 9, Quarta, Carta, Topuzliev, Licitra 6, Pepe 1, Tommasi 1, Baldari 6, De Micheli. All. Licchelli.

Arbitri: Dell’Orso e Proietti.

Parziali: 25-14, 25-14, 25-19.

Note: Fano battute vincenti 8, battute errate 9, muri 6; Casarano battute vincenti 0, battute errate 8, muri 3.

Dopo lo stop di Sorrento la Smartsystem torna alla vittoria. Davanti al pubblico amico non dà scampo al Casarano. I virtussini giocano una partita impeccabile, tutti i fondamentali girano. Il match prende i binari virtussini fino dall’inizio: Facosi e Merlo al servizio creano il primo break (9-5), poi nel corso del parziale il muro fanese tocca di tutto e in attacco ci pensa Michalovic a fare la differenza. Stesso andamento nella seconda frazione: uno scatenato Roberti inanella una serie di battute vincenti mandando in tilt la ricezione pugliese (12-7), lo slovacco Michalovic continua a trovare delle traiettorie offensive incredibili. Timida reazione della Leo Shoes nel terzo set. Ancora una volta però il muro biancorosso assieme alle difese di Raffa permettono alla Smartsystem di fuggire. Fano va sul 16 a 12 e 22-15 e Casarano non reagisce.

b. t.