Per I’Giglio esordio infelice. Poca incisività contro Genova

NORMAC GENOVA3I’GIGLIO0

NORMAC GENOVA: Piccardi, Cimmino, Fabbrini, Moggia, Terzi, Rissetto, Costa, Bilamour, Ugo, Profumo, Vieri, De Andreis, Fossa, Bulla. All: Zanoni.

CIP-GHIZZANI I’ GIGLIO CASTELFIORENTINO: Barnini, Basili, Cantini, Sani, Nuti, Tofanari, Malatesti, Del Carlo C., Zaraffi, Nicosia, Magherini, Del Carlo M., Picchianti, Anichini. All. Pistolesi e Buoncristiani.

GENOVA - Esordio non felice quello della Cip-Ghizzani I’ Giglio di Castelfiorentino, che è uscita sconfitta dal PalaLino di Genova dalla Normac per 3-0. Nel primo set c’è stato un certo equilibrio, 11-13, 18-19 che ha fatto ben sperare le valdelsane. A questo punto, però, le locali si sono portate sul 22-19 e nonostante un buon recupero de I’ Giglio (22-21), Genova si è imposta per 25-22. Nel secondo e nel terzo set, però, il divario fra le due squadre si è fatto ancora più evidente con le padrone di casa che hanno dettato legge, imponendosi con un doppio 25-17, che ha decretato definitivamente la sconfitta delle ospiti. Ora inizia sicuramente una fase di studio da parte dello staff tecnico del club valdelsano per analizzare le ragioni della sconfitta. Sicuramente hanno pesato la scarsa incisività e la poca pressione a muro, che hanno lasciato campo alle avversarie. Da questi errori bisognerà rimediare già a partire dalla prossima partita in programma sabato a Castelfiorentino contro la Florenzo di Firenze. Nel match contro Normac Genova hanno arbitrato Proietti e Bruno.

Fdc