Per l’Angelini tris vincente. Ed è in testa alla classifica

Non c’è due senza tre: impresa riuscita per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di pallavolo femminile di serie B1 ha centrato la vittoria a Montespertoli al termine di una settimana fitta di competizioni: la terza gara in sei giorni, coincisa con la terza vittoria per Benazzi e compagne, è valsa anche la vetta della classifica.

La partita, che si è chiusa col risultato di 0-3 (22-25, 22-25, 25-27) , è stata caratterizzata da un andamento a fasi alterne, ma le bianconere hanno dimostrato di saper affondare i colpi vincenti al momento giusto, senza farsi prendere dall’ansia di dover rincorrere le avversarie o dalla frenesia di ottenere tutto e subito.

Nel primo set si gioca punto a punto, Pinali accelera in prima linea (6-9) e quando è dietro difende con precisione; Vecchi ha il braccio caldo (12-15), ma Montespertoli agguanta la parità sul 17-17, prima di un affondo di Benazzi che vale una nuova boccata d’ossigeno (18-20 prima e 20-22 dopo). Nella volata finale, coach Lucchi inserisce Morolli al servizio e lei lo ripaga immediatamente firmando l’ace del 22-24, seguito da un errore delle toscane col quale si chiude il parziale.

Nella seconda frazione invece sono le padrone di casa a tentare l’allungo (6-3). Lucchi risponde inserendo Fabbri che dai nove metri è insidiosissima (13-14) e a lei si aggiunge una Vecchi perentoria a muro (19-19). Nella nuova volata si ripete il copione appena visto: ancora un ingresso di Morolli e ancora un ace, che questa volta firma il 19-20. Il finale è concitato, ma Cesena resta sul pezzo e non si disunisce: ace di Vecchi (22-23), Pinali allunga (22-24) e Benazzi chiude con una diagonale potente. Nell’ultimo parziale Cesena parte più spigliata: Conficoni vince un contrasto a muro (3-6), Fabbri in attacco è una garanzia (9-12) e quando Montespertoli prova a riavvicinarsi Pinali alza la voce (15-18) e Vecchi rilancia in parallela (19-22). Però non basta, perché le bianconere si ritrovano a combattere fino ai vantaggi, forzati dalle toscane, che si portano anche avanti 25-24. Il finale di set è in ogni caso un monologo della solita Benazzi: la seconda linea vincente e due muri consecutivi, l’ultimo dei quali da sola, scrivono il definitivo 25-27.

A livello individuale, Benazzi è stata ancora una volta la miglior realizzatrice (23 punti di cui 3 muri). E’ stata però molto convincente anche Fabbri che ha messo a terra 8 palloni, di cui 2 ace, 1 muro e il 71% di positività in attacco.

Con questo bel risultato l’Elettromeccanica Angelini Cesena ha dunque conquistato il primo posto provvisorio in classifica con 19 punti. E domenica al MiniPalazzetto le ragazze di coach Lucchi ospiteranno Castelbellino, terza della classe con 15 punti, altra gara insidiosa e da non sbagliare.