Perugia mission impossible. Ma la Valsa si è ritrovata

di Alessandro TrebbiL’avversario peggiore ora che è al completo e col fattore campo contrario: la Sir Susa Vim Perugia, campione d’Italia in carica, è senza ombra di dubbio la squadra più attrezzata della SuperLega e anche quella contro la quale Modena ha meno frecce al proprio arco, soprattutto al PalaBarton, fortino casalingo quasi sempre popolato da 4mila tifosi dentro al quale la formazione umbra ha perso soltanto una volta, 2-3 contro l’Itas Trentino nello scontro diretto che a posteriori ha deciso la classifica. Sul 2-0 in favore di Trento su Padova e di Perugia su Piacenza sembrava tutto apparecchiato per un altro quarto di finale tra Modena e Trento, come lo scorso anno: una sfida che sarebbe stata più abbordabile non tanto per la qualità del sei più uno trentino, ma in modo particolare per la qualità della panchina. Trento ha certamente meno armi per uscire dalle difficoltà di quante non ne abbia Perugia. Tant’è, quel set perso a Piacenza ha fatto scalare la formazione di Angelo Lorenzetti al secondo posto, e così il quarto di finale al meglio delle cinque partite sarà l’ennesima edizione della sfida infinita che ha monopolizzato il campionato tra 2015 e 2020. Non tutto è già deciso però, anche se il pronostico pende tutto e ovviamente dalla parte dei perugini: la Modena ammirata domenica a Milano (in foto Davyskiba e Giuliani) è una squadra gagliarda, coraggiosa, che ancora una volta ha dimostrato di saper giocare molto meglio con la testa libera e il braccio sciolto, quando il favore del pronostico pende dalla parte degli avversari e non ci sono particolari pressioni per il risultato. Esattamente la situazione nella quale la Valsa Group si troverà dall’8 marzo in avanti. Braccio fluido allora, con l’aggressività al servizio che Modena ha mostrato a Milano (e non solo) e la convinzione che pur forzando si possono limitare gli errori. A ciò va unita la consapevolezza (che Giuliani sta instillando ai suoi) che le soluzioni sono tante, da Ikhbayri allo scambio dei martelli, finanche a Rinaldi ultimamente trascurato, e Modena può sfruttarle tutte per mettere in crisi la corazzata che avrà davanti.

Il calendario. Gara 1 sarà la gara inaugurale dei quarti di finale, sabato 8 marzo alle ore 16 al PalaBarton con diretta su Rai Sport. Verosimilmente gara 2, che si svolgerà al PalaPanini, si giocherà di domenica, il 16 marzo, mentre gara 3 sarà di nuovo a Perugia tra 22 e 23 marzo. Eventuali gara 4 e gara 5 calendariate tra 26 e 30 marzo. Chi vince accede alle semifinali (dal 6 aprile), chi perde attende l’inizio del gironcino per il quinto posto che qualifica alla Challenge Cup, con inizio del torneo all’italiana sempre il 6 aprile e finale che si giocherà il 10 maggio.