Petrella "A Catania sfida importantissima"

La gioia per Trento, durata il tempo di godersela in spogliatoio e coi tifosi, e poi subito focus su Catania, con un Juantorena in più e con la voglia di fare punti per lanciarsi all’ultimo scontro dell’andata con Piacenza con ancora ogni intatti di migliorare il sesto posto occupato adesso. Coach Francesco Petrella analizza l’ultima settimana della Valsa Group partendo proprio dal 3-1 casalingo con l’Itas campione d’Italia maturato cinque giorni fa.

Coach Petrella, un po’ vi sarete goduti la festa domenica sera

"La soddisfazione per il successo su Trento è stata grande, soprattutto per come si è sviluppata la partita, in rimonta, davanti a un palazzetto pieno. Volevamo dare un senso anche al sostegno dei nostri tifosi, che c’è stato anche in altre partite in casa andate meno bene. Avevamo voglia e bisogno di regalare loro una grande gioia. Ora lo sguardo va rivolto in avanti, però". Sbirciando sui social abbiamo rivisto Osmany Juantorena saltare. Come sta?

"Sta meglio, non mi sbilancio perché ultimamente ogni volta che mi sono sbilanciato è successo qualcosa a livello di assenze. Comunque sta lavorando a pieno ritmo, come tutto il resto della squadra. La settimana scorsa ci siamo allenati con grande continuità, questa settimana è iniziata sulla stessa falsariga. È quello che ci vuole nella preparazione di una partita importantissima per noi come quella di Catania".

Che squadra è quella siciliana?

"Innanzitutto è una formazione che coi suoi giocatori conosce bene il campionato di SuperLega. Giocheremo in un palazzetto a cui non siamo abituati, l’allenamento di domenica dovrà essere sfruttare a dovere per prendere le misure".

In casa giocano meglio?

"Senza dubbio, sono sempre stati attaccati all’avversario nei match casalinghi, hanno sempre vinto almeno un set: quindi la concentrazione va mantenuta alta, sia nell’approccio giusto all’inizio, sia nel non pensare a quello che è successo domenica con Trento. Dobbiamo continuare a costruire il nostro gioco e raccogliere punti".

Sulla classifica ci sono calcoli?

"No. I nostri conti erano quelli di rimanere tra le prime otto. Un obiettivo che abbiamo raggiunto, ora l’ottica è quella del miglior piazzamento possibile. Vedremo come saremo dopo il match con Piacenza, non vogliamo avere rimpianti guardandoci alle spalle. La nostra consapevolezza deve diventare quella di giocare tutte le partite allo stesso modo".