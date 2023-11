Petrella chiede una prova di maturità: "Per crescere servono tasferte così"

Tutto pronto per la sfida a Cisterna, un crocevia importante della stagione come lo era stato lo scorso anno. Modena sta recuperando i pezzi, e coach Petrella racconta una settimana di allenamenti fatti unendo i puntini e raccogliendo più pezzi possibili.

L’infermeria si sta svuotando? "Stiamo recuperando alcuni degli infortunati e acciaccati, seppur lentamente. Abbiamo fatto due partite non buone da un punto di vista agonistico, con Monza e Civitanova, anche se con la Lube l’approccio è stato diverso: per questo dobbiamo allenarci a testa bassa".

E la sfida di oggi è decisiva? "Per arrivare a quel livello, per giocare i grandi match, bisogna passare proprio da sfide come quelle di Cisterna, di Taranto, di Catania. Non si inventa nulla". Parliamo proprio delle prossime due trasferte...

"Sappiamo di avere due trasferte consecutive impegnative, su due campi e contro due squadre impegnativi, sia Cisterna che Taranto hanno dimostrato di poter tenere in gioco molto a lungo le loro avversarie. Vogliamo provare a portare a casa punti".

Come sta Sapozhkov e cosa ci racconta di Baranowicz?

"Sapozhkov mercoledì ha fatto il primo allenamento completo, le sue condizioni sono da valutare. Di Baranowicz non devo dire niente in più, un grande palleggiatore che ha fatto girare a mille Cisterna nelle ultime due stagioni. Non lo abbiamo mai visto giocare con quegli attaccanti, non è facile preparare la partita".

Bruno ha parlato di Final Four di Coppa come obiettivo...

"Bruno ha espresso un desiderio, quello di avere l’ambizione di centrare la Final Four di Coppa Italia. Prima di tutto però dobbiamo stare dentro le otto per qualificarci alla coppa, quello è il nostro obiettivo concreto per poi avere le chance per ambire a traguardi più alti. Con le unghie e con i denti dobbiamo conquistare il miglior piazzamento disponibile".

La partita. L’inizio del match è previsto per le ore 18 al Palasport di Cisterna di Latina, con arbitri Cappello e Borsi e diretta su Raiplay e Volleyballworld.tv, oltre che su Radio Pico e sul canale Unovolley di Spreaker. Chi giocherà? Per Modena la formazione è più un rebus rispetto a Cisterna perché bisognerà vedere se coach Petrella rischierà subito Sapozhkov dall’inizio o ripartirà con Davyskiba opposto. Difficile che il bielorusso stia in panchina, più facile che venga garantito un turno di riposo, almeno inizialmente, a Osmany Juantorena. Sicuri del posto Bruno al palleggio, Sanguinetti e Brehme al centro e Gollini libero. Dall’altra parte della rete coach Falasca potrà contare su Baranowicz al palleggio, al suo esordio stagionale, sul top scorer del campionato Faure come opposto, di banda potrebbero giocare Peric e Jordi Ramon, al centro l’ex Mazzone (o Rossi) con Nedeljkovic, con Piccinelli libero.