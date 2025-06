Petrella è il nuovo coach

È Francesco Petrella il nuovo tecnico della Emma Villas Codyeco Lupi Siena per la stagione sportiva 2025-26. Il tecnico, che compirà 36 anni in agosto, dopo una lunga esperienza come vice a Modena e Trento, ha allenato nella stagione 2023-24 a Modena, in Superlega, interrompendo il rapporto nel gennaio 2024. Nel dicembre dello stesso anno è passato poi alla guida dei polacchi del Psg Stal Nysa, per salvarli, non riuscendo nell’intento, retrocedendo. Petrella proverà a risollevarsi col club di fresca costituzione, sorto fra Siena e Santa Croce. L’annuncio è arrivato venerdì scorso, nella conferenza stampa, tramite Giammarco Bisogno, Alberto Lami e Fabio Mechini. "Si tratta di una realtà importante del panorama pallavolistico italiano e qui c’è l’ambizione di fare bene – ha dichiara Petrella - ci siamo trovati rapidamente d’accordo. La mia ambizione era quella di trovare una società che mi permetta di lavorare bene. L’obiettivo sarà quello di essere protagonisti in A2. L’ambizione è adesso quella di rappresentare tutta la Toscana in un progetto di più ampio respiro. Cercheremo di raggiungere buoni traguardi sempre con l’ottica dei piccoli passi. La serie A2 – ha proseguito Petrella - sembra crescere anno dopo anno, ci sono società importanti e storiche, con tanti giocatori di grandi qualità che hanno militato anche in Superlega. Al momento l’impressione è che non ci sarà un padrone annunciato per il campionato 2025-26, ma tante squadre dal roster di livello che potranno fare bene. E tra queste squadre potrà esserci anche l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Complessivamente credo che ci sarà un livello abbastanza omogeneo, rivolto comunque verso l’alto. Tutte le partite saranno complicate, servirà quindi avere continuità nel percorso. Vorrei una squadra – ha concluso coach Petrella – che si prepara bene in ogni momento della stagione per riuscire a performare costantemente in un certo modo. Ormai nella pallavolo i fondamentali di battuta, ricezione, attacco contano tantissimo. Spero di avere a disposizione un gruppo di giocatori con un livello già buono e insieme ai quali lavorare per crescere nel corso dell’annata. Il nostro roster cambierà molto rispetto alla scorsa stagione, quindi il nostro punto iniziale di conoscenza potrà essere più basso rispetto ad altre squadre. Dovremo lavorare per crescere e migliorare nel corso dell’annata".

Marco Lepri