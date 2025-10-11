Pianeta Vero Volley, dal vivaio alla serie A: "Facciamo crescere i ragazzi con lo sport"

Negli ultimi anni il Consorzio Vero Volley ha posto l’accento, sempre di più, sull’aspetto valoriale, sviluppando pure il claim "driven by values". Non è solo sport o mero agonismo: in casa Vero Volley si cerca di concepire l’attività sportiva come strumento di crescita e di formazione. A partire dai settori giovanili e dal fervido movimento su cui la presidente Alessandra Marzari ha investito e in cui crede fermamente. Proprio per questo, la società, ha presentato la nuova squadra maschile e celebrato tutte le squadre nel corso di una giornata dedicata, ovvero il Vero Volley Day.

"Con la consueta passione festeggiamo – ha detto proprio la numero uno del club – con atleti e genitori l’inizio del nuovo anno sportivo. Il Consorzio manterrà sempre il proprio impegno nei confronti degli atleti e delle loro famiglie. L’obiettivo è quello di offrire a tutti un’eccellente esperienza sportiva, di sicuro beneficio per la crescita dei giovani, per dare loro quell’abilità di vita che lo sport ben fatto assicura". Poi Marzari ha dedicato uno spazio al percorso compiuto dalla compagine maschile, presentata proprio nel corso dell’evento: "Quest’anno uniamo in modo del tutto naturale la nostra attività di base con la nostra Serie A maschile. È la squadra che l’anno scorso abbiamo sostenuto tutti insieme nei momenti di difficoltà e che ci ha regalato, alla fine, una meritata salvezza. Con l’augurio che la gioia e il piacere di stare assieme ci accompagnino per tutta la stagione".

La formazione di Superlega, infatti, l’anno scorso si è salvata all’ultima giornata, mantenendo così il primato della realtà monzese, unica in Italia a vantare due squadre nelle massime serie del campionato di pallavolo, al maschile e al femminile. Oltre la Numia Vero Volley e la Vero Volley Monza, oggi il Consorzio conta circa 1300 pallavolisti tesserati, 600 bambini impegnati nel minivolley, 60 società per oltre 9mila atleti. Le squadre giovanili, inoltre, nell’ultima annata hanno conquistato, cosa non da poco, ben quattro titoli italiani, a livello Under 15, 17 e 19, a cui si unisce la Del Monte Junior League.

La società, così, in questi anni ha cercato di investire anche sull’evento-partita, visto come un vero e proprio spettacolo che supera i confini sportivi. Nella passata stagione sportiva il club ha registrato il record di ben 12.600 persone all’Unipol Forum di Assago per l’incontro della squadra femminile contro la Prosecco Doc Conegliano e 3.983 all’Opiquad Arena di Monza per il big match della maschile contro la Sir Safety Perugia. I ragazzi, dopo aver archiviato una stagione faticosa, sono pronti a ripartire, ancora una volta, guidati da coach Massimo Eccheli. "È il mio sesto anno sulla panchina di Monza. Abbiamo lavorato un mese e mezzo al massimo, con giocatori giovani che si sono allenati con grande attenzione e intensità, e che hanno permesso così di inserire i nuovi arrivati in un contesto fisico e tecnico di alto profilo. Il Vero Volley Day è un simbolo del nostro Consorzio, il momento in cui tutti si sentono parte di una grande famiglia. Per noi, che abbiamo una squadra figlia del nostro settore giovanile, è davvero una serata speciale".

La realtà brianzola farà il suo esordio martedì 21 ottobre, alle ore 20.30, contro la Sir Susa SAI Perugia. Alla quarta giornata, il 2 novembre, ci sarà il derby contro i "cugini" dell’Allianz Milano. Poi, come di consueto, si giocherà anche durante le festività natalizie: a Santo Stefano, a Monza, arriverà l’Itas Trentino. Monza è stata quasi completamente rinnovata, a partire dalla regia con Zimmermann – che già in passato ha vestito la maglia del Vero Volley – fino ad arrivare al libero, nel giro della Nazionale, Leonardo Scanferla.