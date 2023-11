"PIERALISI VOLLEY JESI vince al Tie-Break contro U.VALDARNINSIEME"

PIERALISI VOLLEY JESI

3

U.VALDARNINSIEME

2

PIERALISI VOLLEY JESI: Paolucci 12, Peretti 6, Castellucci 10, Pomili 14, Milletti 9, Moretto 19, Cecconi L., Miecchi 3, Quinteros. All. Sabbatini.

U. VALDARNINSIEME: Scardigli 20, Arnetoli 3, Pezzatini, Gabbrielli 5, Mariottini 20, Zatini 6, Scialpi L.,Auretti 5, Brogi 1, Migliorini, Ori. All. Lapi.

Arbitri: Totò e Mercuri.

Parziali: 22-25, 25-22, 25-15, 15-25, 15-11.

Gara equilibrata fra Jesi e Valdarninsieme, con le padrone di casa che vincono al tie-break. Convincente l’avvio delle ospiti mentre nella seconda frazione sono le locali a chiudere sul 25-22. Senza storia il terzo set, dominato dalle marchigiane. Le valdarnesi, però, non si demoralizzano ed anzi danno vita ad un eccellente quarto game vincendo per 15-25. Infine, la quinta e decisiva frazione, vede le anconitane prevalere per 15-11.

Ma. Fi.