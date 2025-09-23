Pietro Pezzi, le ambizioni non mancano. Il campionato di B il palcoscenico principale

Nella cornice del Parco Safari di Ravenna è stata presentata la stagione sportiva della Pietro Pezzi. Anche quest’ anno il sodalizio ravennate sarà impegnato su più fronti, affiancando, all’attività agonistica, le consuete iniziative solidali, rese possibili grazie all’impegno dei suoi oltre 100 tesserati. Fra le novità della stagione 2025-26 c’è il consolidamento della collaborazione col Porto Robur Costa 2030 che, quest’anno, ha portato alla realizzazione di una squadra denominata Consar Pietro Pezzi, che parteciperà al campionato nazionale di serie B, affidata ai tecnici Mollo e Baroni (gare interne il sabato, alle 17, al PalaCosta).

La Pietro Pezzi continuerà ad essere presente nei campionati regionali con una squadra in serie C (Saporetti, Cottignoli e Velastri i tecnici, gare interne il sabato, alle 20.30, al PalaCosta) e in serie D (allenatori Cricca e Ballardini, gare interne il venerdì, alle 21, alla Montanari). Il club ravennate, intitolato alla memoria di Pietro Pezzi, agente della Polizia di Stato e pallavolista, scomparso nel 2017 e medaglia d’oro al valor civile, sarà ai nastri di partenza anche con le squadre impegnate nei campionati giovanili U17 e U19, in Prima divisione e nel sitting volley, ovvero la pallavolo ‘inclusiva’.

"Ricordo ancora gli esordi di 8 anni fa – ha raccontato il gm Alessio Saporetti – quando, dal campionato di Prima divisione provinciale, in soli 5 anni, riuscimmo ad approdare alla serie B. Oggi la società schiera ben 7 squadre, di cui 3 giovanili, impegnate in 8 campionati. Senza l’energia e l’esempio di Pietro, tutto questo non si sarebbe potuto realizzare, così come senza l’appoggio di partner e associazioni". Alla presentazione sono intervenuti anche il sindaco Alessandro Barattoni ("Attività sociale e legame col territorio è il messaggio più bello che veicola la Pietro Pezzi"), il vicequestore Paola Liaci ("Solidarietà, spirito di sacrificio e senso del dovere sono i valori che animavano Pietro e che dobbiamo tramandare"), Alessandra Bagnara, presidentessa di Linea Rosa ("Un grande significato ce l’hanno le iniziative sinergiche che realizziamo col diretto coinvolgimento dei ragazzi della Pietro Pezzi"), Matteo Raggi, presidente dell’associazione Galla Placidia ("La dedizione e l’impegno di tutto lo staff e degli atleti, non solo in ambito sportivo"), Matteo Rossi, presidente del Porto Robur Costa 2030 ("L’intesa di collaborazione tra Consar e Pietro Pezzi è stata raggiunta in pochissimo tempo") e Margherita De Punzio in rappresentanza di Safari Ravenna ("Il parco sostiene i valori di competizione, sfida, collaborazione e inclusione").