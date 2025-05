Play-off pallavolo: squadre reggiane pronte a sfidare per la promozione

I campionati di pallavolo entrano nella fase dei play-off con regolamenti differenti per le varie serie. Sei le squadre reggiane al via, tutte in grado di puntare in alto.

In Serie B2 la Fos Cvr, affronta il Sant’Elia Fiumerapido, squadra del frusinate, prima gara in trasferta sabato, ritorno a Rivalta. Vincendo, si va avanti, ma non è ancora promozione: ci sarà infatti un girone a tre squadre con gare di sola andata, con le prime due promosse in Serie B1.

In Serie C femminile, la Saturno Guastalla gioca i quarti di finale sabato alle 18,30 in casa contro Bellaria, ritorno mercoledì 21 alle 21. Tra i maschi, l’Ama San Martino ospita Pontelagoscuro sabato alle 20,30, ritorno giovedì 22. Il Mo-Re Volley debutta sabato alle 18 a Forlimpopoli, ritorno mercoledì 21.

Due squadre anche in Serie D maschile: Everton-Maritain Modena sabato alle 21 e Volley Scandiano-Portomaggiore già venerdì alle 21,30. Qui si gioca al meglio delle tre gare: passato il primo turno si è già in finale che va vinta per salire in C.

Foto: Martina Bortolamedi (Cvr)