Play-off Serie C: Vittorie per Cme Vitt Chiusi e Italchimici Intersistemi Foligno

PERUGIA – Le finali dei play-off alzano la temperatura nelle due massime categorie regionali, quella delle donne e quella degli uomini. In serie C femminile non si è registrata alcuna sorpresa, la squadra favorite ha archiviato la gara-uno in quattro set. Ha dovuto rimontare un set di svantaggio la compagine della Cme Vitt Chiusi, la testa di serie numero uno del torneo è riuscita a superare per tre a uno la Emmepi Group Ponte Felcino (15-25, 25-21, 25-21, 25-20), che si era porata in vantaggio a sorpresa. Ottima prestazione da parte della centrale Giulia Distante che, oltre a risultare la miglior realizzatrice con 17 punti, si è distinta anche a muro mettendone a terra 4. Mercoledì a Ponte Felcino ci sarà gara-due. In serie C maschile la situazione è sembrata molto più lineare per la testa di serie migliore. Ha vinto la prima sfida casalinga imponendosi con carattere e personalità la Italchimici Intersistemi Foligno che ha dominato per tre a zero (25-23, 25-18, 25-21) contro l’ottima Cascia Pallavolo. A brillare lo schiacciatore Filippo Giustini.