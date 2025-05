Play-off Serie D: Scandiano-Portomaggiore e altre sfide decisive

Iniziati ieri i play-off, con la gara di Serie D maschile fra Scandiano e Portomaggiore, terminata a notte inoltrata. Il ritorno in terra ferrarese si giocherà giovedì, in D è prevista gara 3. Oggi in campo tutte le altre, con la Fos Cvr, che in B2 alle 17,30 gioca ad Atina, nel frusinate, contro l’Assitec Sant’Elia. Il ritorno a Rivalta mercoledì alle 20.30, con golden set in caso di parità. Se dovesse passare il turno, la squadra di Sazzi sarà inserita in un girone a tre con gare di sola andata assieme alle vincenti di Florenzo FI-De Mitri FM e Femac Trestina PG-Rimont Progetti Genova. Le prime due vanno in B1. In C maschile l’Ama San Martino in casa alle 17 contro Pontelagoscuro, ritorno giovedì alle 21,15. La Mo-Re gioca alle 19 a Forlimpopoli. Tra le ragazze, Saturno Guastalla in casa con Bellaria alle 18,30; ritorno mercoledì alle 21. In D maschile, gioca pure l’Everton, alla Rinaldini alle 21 con la Maritain Modena; il ritorno è martedì alle 21,30. Intanto, una promozione in D donne: finale tiratissima tra Groupama Roteglia (foto) sotto 0-2 con l’Audax Poviglio. Ribaltone e Roteglia che vince 3-2 (21-25, 24-26, 25-12, 25-17, 15-5) e sale in D.