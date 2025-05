Play-off volley: en plein dei ragazzi, Fos Cvr e Saturno Guastalla in difficoltà

Dopo le due promozioni dalla Serie D nei gironi femminili, nel primo turno dei play-off dei vari campionati sono i ragazzi ad avere la meglio: collezionano l’en plein di quattro vittorie su quattro gare, mentre le ragazze escono sconfitte senza punti dalle loro due.

In B2 la Fos Cvr, che ha perso 3 a 1 in casa del Sant’Elia, dopodomani alle 20,30 a Rivalta dovrà vincere quattro set, tre per pareggiare e il golden set per passare il turno.

In Serie C, la Saturno Guastalla era entrata ai play-off all’ultimo istante e dunque si è trovata davanti la meglio piazzata degli altri gironi; ha perso in casa 1-3 (24-26, 25-20, 23-25, 21-25) e quindi vale lo stesso discorso del Cvr.

Tra i maschi, Forlimpopoli-Mo.Re Volley 1-3 (14-25, 20-25, 25-19, 22-25) con i reggiani vicini al passaggio di turno.

L’Ama San Martino supera Pontelagoscuro 3 a 1 (25-11, 12-25, 25-16, 29-27), contro avversari da non sottovalutare al ritorno giovedì 22.

In Serie D, dopo la vittoria di misura del Volley Scandiano sul Portomaggiore per 3 a 2 (ma qui è prevista anche un’eventuale gara-3), arriva la nettissima vittoria dell’Everton che s’impone 3 a 0 (25-21, 25-20, 25-23) alla Maritain Modena.