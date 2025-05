Playoff di pallavolo: Volley Modena sfida MTS Tecnicaer Santena per la finale B1 femminile

È tempo di verdetti nel turno infrasettimanale dei playoff: al palo solo la Serie B maschile, perché Stadium Mirandola e National Villa d’Oro torneranno in campo solo nel fine settimana. Fari puntati quindi sulle Guarini, dove questa sera all’inusuale orario delle 19.30, il Volley Modena cerca il passaggio alla finale del secondo turno dei playoff di B1 femminile, ricevendo la MTS Tecnicaer Santena, battuta a domicilio sabato scorso per 3-1. Nei tornei nazionali passa il turno chi fa più punti con il classico modello, e solo in caso di parità di punti si va al golden set: al Volley Modena potrebbe anche bastare una sconfitta per 2-3, ma le modenesi cercheranno di bissare il successo, per poi attendere le avversarie, con ogni probabilità Garlasco, sabato in casa.

Più ricca, e variegata anche in funzione di varie formule di svolgimento, la situazione nei tornei regionali, partendo dalla C femminile, dove questa sera alla Hack di Carpi la Holacheck Mondial cerca di rimediare alla sconfitta per 3-0 subita a Corlo all’andata: qui, come nel playoff maschile, conta solo la vittoria, per cui un successo anche per 3-2 di Rossetto e compagne porterebbe la sfida al golden set. Nel maschile ci prova la RCL Gallonese, battuta 3-2 a Ravenna; più chiara la situazione di Mo.Re. Volley e Stadium Mirandola, rispettivamente vittoriosa 3-1 a Forlimpopoli, e sconfitta in casa 0-3 dalla Pezzi Ravenna.

In D invece, la qualificazione passa per due vittorie su tre gare: nel femminile, oggi il Maranello prova a fermare il Limidi, vittorioso 3-1 all’andata, e la Leonardi Marano cerca il successo sul campo del Triunvirato, mentre la Basser giocherà solo domani sera a Cattolica. Nel maschile, dove tutte le gare d’andata si cono concluse 3-0, per le squadre in casa, Bruinox, Fiorano e Modena Est cercano il bis in trasferta, mentre Montale (nella foto) e Maritain cercano un difficile pareggio: in ogni caso, sia tra le ragazze, che tra i maschi, le eventuali belle sono in programma nel week end.

Riccardo Cavazzoni