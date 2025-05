Playoff e Playout: Massa Volley salva, My Mech Cervia ai playout

Impazzano playoff e playout nei campionati di serie B2 femminile ma anche in C e D regionali, declinate al maschile e femminile. Nel girone F di B2 femminile, salvezza tranquilla per il Massa Volley con l’ottavo posto finale a 40 punti mentre il My Mech Cervia deve ricorrere ai playout, da 10ª, visto che il distacco dall’undicesimo, il Battistelli Pesaro, è inferiore ai 2 punti. Le cervesi nell’andata fanno un importante passo avanti, vincendo 3-1 (27-29, 25-11, 25-17, 25-16) in trasferta al PalaMegaBox. Domani alle 18 a Pisignano, basterà vincere con qualunque punteggio o anche perdere 3-2 per raggiungere la salvezza. In caso di vittoria delle marchigiane 3-0 o 3-1 si disputerà il set di spareggio. Il girone B di serie C maschile vede la vittoria finale della Paolo Poggi di Bologna davanti ai ravennati della Pietro Pezzi, obbligati così a passare dai playoff come i giovani della Consar, quinti alla fine. Si salva l’Orbite (9ª) mentre retrocede la Conad San Zaccaria che con 25 punti rientra nelle ultime otto tra i due gironi. Ai playoff già eliminata la Consar che vince in casa 3-2 (18-25, 15-25, 26-24, 28-26, 15-12) con i modenesi del Rcl, perde a Bastiglia 3-2 (23-25, 27-25, 22-25, 25-20, 15-12), cedendo 15-12 al set di spareggio. Doppio 3-0 (25-22, 25-23, 25-23 mercoledì sera nel ritorno), invece, per la Pietro Pezzi e passaggio in semifinale nella quale affronterà la vincente di San Martino-Arredo Uno. Dalla C femminile retrocedono Bagnacavallo e Vamb Ravenna, stessa sorte dalla D femminile per Fusignano e Mosaico. Per quanto riguarda i playoff di serie D, in campo maschile il Pietro Pezzi Next Gen questa sera alla Montanari gioca la bella contro i piacentini del San Nicolò a Trebbia dopo la vittoria per parte. In campo femminile, invece, la Fenix Energia gioca domani a Pontelagoscuro contro l’Arredo Uno, battuto 3-1 in gara1 a domicilio ma che si impone a Faenza con lo stesso punteggio.

u.b.