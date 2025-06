Playoff promozione: Mo.Re. Volley in corsa per la Serie B, Volley Limidi M.A. in Serie C

Il turno infrasettimanale di mercoledì scorso non ha risolto tutti i dubbi nei playoff promozione dei tornei regionali, per cui si sa già che si andrà avanti almeno per un’altra settimana, anche se solo per la Serie C maschile, dove in corsa per un posto in B c’è la Mo.Re. Volley a trazione Anderlini, che domenica in casa, e mercoledì prossimo in trasferta, sfiderà l’Ama San Martino per un posto tra i cadetti, posto che tra l’altro, San Martino manco potrà sfruttare, visto che ha già una squadra in Serie B.

Promossa. Una squadra promossa però c’è già, ed è la matricola Volley Limidi M.A., che andando a vincere 3-1 a Bellaria Igea Marina, ha staccato il biglietto per una storica Serie C femminile, che arriva dopo una sola stagione in D. La squadra di Nicola Schiavo ha chiuso al secondo posto il girone dominato dall’Invicta Modena, poi nei playoff ha infilato quattro vittorie, eliminando prima Maranello, e poi Bellaria, per una promozione che inverte il trend di una squadra che nelle ultime quattro stagioni faceva un anno in D, e uno in 1^ Divisione.

Bella. Saranno tutte decise alla bella le altre cinque sfide di Serie D, due femminili con la Leonardi Marano che, dopo il 2-3 a Piacenza, questa sera alle 21.30 cerca la promozione, e la Basser Ravarino Com Modena, che grazie invece al 3-2 casalingo, torna stasera a Ferrara per riconquistare quella C che ha meritato di raggiungere. Tre le finali maschili, con il colpaccio della Libertas Fiorano che alle 21.15 si gioca in casa il pass per la C, grazie alla vittoria per 3-1 conquistata a San Niccolò Trebbia: in casa anche il Modena Est, alle 21.30, reduce però da un severo 0-3 contro l’Everton Reggio Emilia, maturato anche per l’assenza dell’infortunato Panzani, che complica il cammino dei gialloblù. Tutto da rifare per la Bruinox Soliera 150, che dopo la vittoria in trasferta in gara 1, ha pensato bene di complicarsi la vita perdendo in casa con Scandiano, che stasera avrà il vantaggio del fattore campo.

Riccardo Cavazzoni