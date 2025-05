Playoff promozione pallavolo: Stadium Mirandola sfida Codyeco per un posto in A3

Al via ieri sera i playoff promozione nei campionati minori di pallavolo: il match clou è quello di serie B maschile a S.Croce alle 17, dove la Stadium Mirandola affronta la gloriosa Codyeco, con in palio già un posto in A3: la sfida che coinvolge le due vincenti i gironi C e D sarà replicata domenica prossima al PalaSimoncelli, dove si giocherebbe anche l’eventuale Golden set, in caso che le due squadre raccolgano lo stesso numero di punti. La squadra mirandolese è una veterana dei playoff, con quattro partecipazioni negli ultimi quattro campionati di B disputati, ma i toscani autoretrocessi in B l’anno scorso dalla A2, ambiscono a ritornare subito in A, forti di una intelaiatura tecnica da squadra superiore. Esordio solo domani per la National Villa d’Oro, che torna ai playoff per il secondo anno consecutivo, sul campo del quotatissimo Camaiore: anche in questo caso gara di ritorno a Modena, con eventuale Golden set, ma chi passa dovrà lottare ancora a lungo. Chi invece è all’esordio nei playoff è il Volley Modena, che partecipa per la prima volta a quelli di B1 femminile, esordendo sul campo delle torinesi del Santena, formazione che in tre anni è salita dalla C ai playoff per la A2, con una squadra giovane, ma con qualche individualità di categoria. Nei tornei regionali, in C femminile si è partiti con il derby di ieri sera tra il Corlo, ed una Holacheck Mondial Carpi che non nasconde le proprie ambizioni, mentre in serie D grande curiosità per il derby tra la matricola Limidi, e la Pol, Maranello, con Basser e Leonardi Marano che puntano almeno alla finale. Nei tornei maschili in C si punta sulla Rcl Gallonese, mentre per Mo.Re, Volley e Stadium, è già un successo la partecipazione. Ampia partecipazione modenese in D, con ben cinque squadre qualificate su dodici. Nelle Finali nazionali giovanili, qualificazione ai quarti per la Moma Anderlini Under 18 femminile, dove oggi affronterà l’Igor Novara, e per il Modena Volley Under 19 maschile, dove sfiderà il Vero Volley Monza. Riccardo Cavazzoni