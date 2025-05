Playoff serie B. L’Upc Sdh va a Modena. In palio le semifinali

Questo fine settimana inizia la prima scrematura nella griglia dei playoff di serie B. Sono sei i posti disponibili sull’ascensore che porterà a prendere parte alla serie A3 nella prossima stagione 2025/26. E quattro biglietti saranno staccati già alla fine di questa tornata, dopo i match di ritorno tra le prime classificate degli otto gironi. Le quattro ’perdenti’ confluiranno invece nella fase-3, in sostanza le ’semifinali’ del tabellone playoff, a cui accederanno anche le quattro vincenti degli scontri tra le seconde classificate... tra cui l’Upc Sdh.

I camaioresi saranno di scena stasera a Modena per la sfida di ritorno contro Villadoro: si gioca alle 20 alle ’Marconi’, sotto la direzione di Villa e Pastore. L’Upc Sdh arriva alla sfida con il parziale conforto del risultato dell’andata: alle Gaber di Lido di Camaiore, una settimana fa, i biancoblù erano riusciti a chiudere 3-2 dopo oltre due ore di battaglia. Per eliminare Villadoro e accedere alla fase successiva, l’Upc Sdh deve vincere o evitare di perdere 3-0 o 3-1. In caso di 3-2 per i padroni di casa, risultato uguale e contrario a quello maturato alle Gaber, si giocherà un golden set decisivo. Chi passerà il turno, incontrerà sul suo cammino verso la A3 la perdente della sfida tra Lupi Santa Croce e Mirandola, con i toscani altamente favoriti per la promozione diretta dopo il 3-0 rifilato agli emiliani nella partita d’andata.

Ecco il calendario delle sfide di ritorno dei playoff. Fase 1: Trebaseleghe-Limbiate (andata 3-0), Mirandola-Santa Croce (0-3), Genzano-Osimo (0-3), Galatone-Lamezia Terme (3-2). Fase 2: Monselice-Garlasco (2-3), Villadoro-Upc Sdh (2-3), Grottaglie-Bisignano (3-0), Tuscania-Rubicone (3-0).

