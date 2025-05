Playoff serie D femminili. Appassionante derby tra Treiese e Futura Tolentino

Treiese- Futura Tolentino: si profila un appassionante e avvincente derby nei playoff di serie D di volley femminile. Il sogno di approdare nella massima categoria regionale continua per la Treiese Volley e per la Rhutten Futura Tolentino, entrambe volate in finale dopo affermazioni al golden set. Quarti equilibrati e combattuti dunque, con il sestetto di Treia che a Loreto contro la Nova Volley Rainbow ha rimontato da 2-0 a 2-2, poi ha perso il tie-break ma ha saputo prendersi il decisivo golden set. Le tolentinati invece hanno risposto all’Esavolley rifilando lo stesso 3-0 che avevano patito all’andata a Matelica e in seguito hanno vinto il golden set. Il primo atto del derby si giocherà a Chiesanuova sabato alle 18 ed il ritorno la settimana dopo allo stesso orario a Tolentino. Il movimento maceratese si aggrappa dunque a questi due team per provare ad aggiungere un’altra realtà "nostra" alla serie C.

Per la cronaca l’altra semifinale vedrà la Tris Beauty opposta alla Green Motors-Happy Car Rsv di San Benedetto del Tronto. Non ce l’ha fatta invece la Fea Telusiano Volley che ha prima sconfitto 3-0 la Tris Beauty, quindi a differenza delle altre formazioni maceratesi è stata beffata dal golden set nel ritorno a Polverigi.

Andrea Scoppa