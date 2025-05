Playoff Serie D: Invicta sconfitta in casa dal Campi Bisenzio

Esordio amaro nei playoff di serie D per l’Invicta. Le ragazze allenate da Stefano Spina e Andrea Chiappelli hanno perso 3-2 in casa contro il Campi Bisenzio. Al ’PalaMaroncelli’ di Marina di Grosseto la formazione di Campi Bisenzio si è imposta 25-22, 25-17, 24-26, 19-25, 11-15 ribaltando le grossetane che erano sopra di due set.

Il doppio vantaggio conquistato dalle padrone di casa nei primi due set sembrava ormai avere indirizzato la partita, invece Campi Bisenzio, squadra dalla difesa solida e brava a non mollare mai, ha pareggiato i conti e poi si è presa il quinto set. Nonostante due buoni primi set la giovane formazione grossetana incontrando diverse difficoltà si è sciolta come neve al sole perdendo in concentrazione dopo aver ceduto il terzo set ai vantaggi.

La formazione fiorentina è stata brava a rimanere sempre in partita nonostante il passivo, per poi trovare le contromisure giuste per affondare. L’Invicta è stata un po’ fallosa dal terzo set in poi, mentre il sestetto ospite al contrario è stato decisamente più concreto sfruttando al massimo le occasioni per pareggiare i conti. Sul due a due, l’ultimo set è stato un braccio di ferro, ma sono state più brave le avversarie nel mettere a segno un mini break decisivo per la sconfitta delle grossetane.

Invicta che tornerà in campo domenica alle 18 per la sfida numero tre degli spareggi promozione con le maremmane ospiti di Castiglion Fiorentino. La classifica obbliga i due sestetti a cercare di fare risultato pieno, con Campi Bisenzio a 5 punti, Invicta a 1 e Castiglion Fiorentino a zero.