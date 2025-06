Playoff Serie D: Libertas Fiorano unica squadra maschile promossa in Serie C

Si è conclusa con un bilancio di parità, la sessione di sei finali dei playoff di Serie D regionale: in realtà il bilancio è in pareggio perché sono tre le modenesi che centrano la promozione, ma due sono squadre femminili, e solo una arriva dal settore maschile.

Maschile. Curiosamente l’unica squadra maschile a conquistare la Serie C con i playoff, è la Libertas Fiorano, quella che li aveva iniziati nel modo peggiore, perdendo in casa con San Niccolò Trebbia: i ragazzi di Foglia però, hanno saputo ribaltare la situazione, riprendendosi con gli interessi la promozione. Moltissima sfortuna per la Pol. Modena Est, che dopo aver a lungo duellato con la Bper Vgm per la promozione diretta, nei playoff ha pagato tantissimi infortuni. Cede un po’ a sorpresa la Bruinox Soliera 150, che dopo aver iniziato vincendo in trasferta, non è stata capace di replicare nella bella.

Femminile. Detto a suo tempo della promozione dei Limidi M.A., le solieresi sono raggiunte dalla Leonardi Marano, che schiantando Piacenza nella bella, raggiunge quella promozione solo sfiorato negli ultimi quattro anni. Niente da fare, ma bellissima stagione comunque, per la Basser Ravarino Com Modena, che cede nella bella a Ferrara, ma potrà ripartire dal un bel gruppo, giovane, età media 22 anni, e già molto affiatato, per riprendersi quella C solo sfiorata.

r.c.